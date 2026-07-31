Se conoció el supuesto acuerdo secreto al que llegaron Flor Peña y Nico Occhiato

A poco más de un mes del escándalo que desataron los dichos de Florencia Peña en cuanto a la salud de Jorge Messi en Luzu TV, se revelaron los detalles del acuerdo que selló su desvinculación del canal de streaming. Tras una reunión entre Nico Occhiato y la actriz, se decidió finalmente que ella no regrese a El show del verano.

Florencia Peña se quebró el día que se desató el conflicto y que quedó envuelta en una polémica (Foto: Captura TV)

Antes del conflicto, la ex Casados con Hijos manejaba un contrato con cifras millonarias. Según comentó Guido Záffora en DDM (América TV), la conductora percibía un sueldo estimado de “entre ocho y nueve palos (millones de pesos) por mes”. Sin embargo, ese no era el único ingreso. El acuerdo incluía dos PNT (Publicidad No Tradicional) libres, un beneficio donde el artista podía llevar sus propias marcas al programa y el monto total de esa publicidad quedaba para ella. Por lo tanto, sus ingresos mensuales superaban ampliamente el sueldo base.

El quiebre se produjo el 18 de junio, tras el anuncio fallido de Peña sobre la muerte del padre de Messi. A partir de allí, se habría producido una charla “muy desafortunada” por parte de Occhiato, quien habría obligado a la actriz a anunciar su desvinculación del canal, lo que provocó la intervención de su abogado, Fernando Burlando.

El quiebre entre Florencia Peña y Nico Occhiato se produjo el 18 de junio, tras el anuncio fallido de Peña sobre la muerte del padre de Messi

Según reveló el periodista, el abogado la habría aconsejado inicialmente ir a juicio por una cifra altísima. “Él le dijo: ‘si fueses a juicio, el monto sería por 750 millones de pesos, ni más ni menos’”, añadió.

A pesar de esta recomendación, Záffora explicó que Florencia priorizó su tranquilidad emocional: “Ella le dio instrucciones a Burlando y le dijo que no quería llegar a ningún tipo de demanda, que quería arreglar todo esto en paz”. Debido a esto, el letrado decidió dar un paso al costado de la negociación directa para permitir que Peña pactara los términos del cierre personalmente con Occhiato.

De acuerdo a la información brindada en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani, un factor clave para destrabar el conflicto fue la intervención de Marley. Antes del encuentro cara a cara donde sellaron la desvinculación, el conductor actuó como puente: “Antes del encuentro hubo una llamada telefónica entre Occhiato y Florencia. ¿Y quién hizo esa llamada? Marley”.

En ese sentido es que Záffora destacó que el ciclo de Peña y Marley “era uno de los más vistos de Luzu” y que sus cifras de audiencia “eran absolutamente anzuelos para las publicidades”, lo que logró que el espacio estuviera “muy bien vendido”. Tras el escándalo, existía el temor de una fuga masiva de anunciantes, pero el periodista aclaró: “Se cayeron algunas marcas, pero no fueron las marcas más importantes... la de la ‘A’ nunca se cayó”.

Marley tampoco continuará en El Show del Verano, el programa que conducía junto a Flor Peña (Foto: Luzu Tv)

El cierre definitivo se pactó tras el regreso del Mundial, cuando ambas partes se sentaron a firmar los términos del acuerdo secreto. Según se expuso en DDM, la actriz “saca por completo su participación en Luzu” y ya no tendrá “ninguna participación económica ni comercial” en la plataforma, lo que confirma que no regresará a El show del verano.