Netflix dejará de funcionar en estos televisores el 31 de julio

El próximo 31 de julio de 2026 marcará un punto de inflexión para miles de usuarios: la app de Netflix dejará de estar disponible en varios televisores. Si al intentar entrar a la aplicación encontrás un mensaje de error o notás que la herramienta desapareció, no se trata de una falla en el Wi-Fi ni de una caída global del servicio, sino del cierre definitivo del soporte para equipos que quedaron obsoletos a nivel técnico.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Netflix actualiza de forma constante su arquitectura para sumar funciones y mejorar la calidad de compresión de video.

Netflix actualiza de forma constante su arquitectura para sumar funciones y mejorar la calidad de compresión de video (Foto ilustrativa: PIXABAY) Anna Avilova

En ese sentido, cuando un equipo queda demasiado desfasado en hardware:

Faltan parches de seguridad : los dispositivos quedan expuestos a fallos y vulnerabilidades de datos.

: los dispositivos quedan expuestos a fallos y vulnerabilidades de datos. Baja el rendimiento : la app sufre congelamientos, lentitud o cierres inesperados.

: la app sufre congelamientos, lentitud o cierres inesperados. Compatibilidad nula: el sistema del televisor no tolera los nuevos protocolos de reproducción.

Al retirar el soporte, el impacto en el televisor es inmediato: en algunos casos, la aplicación deja de actualizarse y falla al abrir; en otros, directamente desaparece del menú de aplicaciones del sistema.

¿Cuáles son los equipos y marcas en riesgo?

La medida afecta principalmente a televisores inteligentes y dispositivos lanzados antes de 2015. Aunque la lista detallada por número de serie se actualiza en el centro de ayuda de Netflix, las líneas más comprometidas incluyen:

Samsung : Smart TVs de generaciones previas a 2016 que utilizan el sistema operativo Orsay OS (las pantallas con Tizen OS posterior se mantienen activas).

: Smart TVs de generaciones previas a 2016 que utilizan el sistema operativo Orsay OS (las pantallas con Tizen OS posterior se mantienen activas). LG : Pantallas antiguas sin versiones modernas de webOS, incluyendo series clásicas como las Nano LED LM9600 o Infinia LX9500.

: Pantallas antiguas sin versiones modernas de webOS, incluyendo series clásicas como las Nano LED LM9600 o Infinia LX9500. Sony : Equipos Bravia (series KDL, XBR o W95) impulsados por software propietario basado en Linux, a diferencia de los que integran Android TV.

: Equipos Bravia (series KDL, XBR o W95) impulsados por software propietario basado en Linux, a diferencia de los que integran Android TV. Panasonic : Modelos de la era VIERA (como las familias VT50, AX900 o TC-P50VT25).

: Modelos de la era VIERA (como las familias VT50, AX900 o TC-P50VT25). Apple TV: Reproductores multimedia de primera, segunda y tercera generación.

La medida afecta principalmente a televisores inteligentes y dispositivos lanzados antes de 2015 Luis Barandiarán

Cómo comprobar si tu pantalla quedará fuera de servicio

Realizar la prueba lleva menos de dos minutos y no requiere conocimientos técnicos:

Ingresa a la tienda de apps de tu TV (Samsung Smart Hub, LG Content Store, etc.).

(Samsung Smart Hub, LG Content Store, etc.). Busca la app de Netflix para verificar si permite descargar una nueva actualización.

para verificar si permite descargar una nueva actualización. Observa el comportamiento al abrirla: si la pantalla se queda congelada en el logotipo, arroja un código de error de compatibilidad o si la tienda indica que el software “ya no es compatible con este dispositivo”, tu TV está en la lista de corte.

Pese a que la app deja de funcionar, esto no significa que la pantalla quede inservible. El panel, las entradas HDMI y los parlantes siguen funcionando perfectamente. En lugar de desembolsar una fortuna en un Smart TV nuevo, la alternativa más económica es convertir el televisor “viejo” en uno moderno mediante un reproductor de streaming externo.

Alternativas populares para conectar por HDMI: