Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 25 y 26 de julio

Como cada viernes, Netflix ya tiene seleccionada una lista con las mejores películas y series para disfrutar durante el fin de semana desde la comodidad del hogar. Después de los compromisos laborales, uno de los planes más elegidos es ‘maratonear’ y deleitarse con las producciones destacadas de la reconocida plataforma de streaming.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. GIGN: Unidad de élite (2026)

Acción/Suspenso. Tras un ataque sin precedentes contra su unidad, un agente de alto rango a punto de retirarse lidera una peligrosa misión que le obliga a enfrentarse a su pasado. Duración: seis episodios. Ver GIGN: Unidad de élite.

GIGN: Unidad de Élite, tráiler

2. El otro padre (2026)

Drama/Maternidad. Una médica que busca un donante de riñón para salvar la vida de su hija descubre una relación secreta y una prueba de ADN que podrían destrozar a dos familias. Duración: diez episodios. Ver El otro padre.

El otro padre, tráiler

3. Te encontraré (2026)

Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.

Te encontraré, tráiler

4. El mapa de los anhelos (2026)

Drama/Romance. Tras perder a su hermana Lucy por leucemia, Greta encuentra un juego que Lucy creó llamado “El mapa de los anhelos”. A través de este viaje y el encuentro con Will, ella aprende a procesar el dolor causado por la pérdida. Duración: seis episodios. Ver El mapa de los anhelos.

El mapa de los anhelos, tráiler

5. Valle Salvaje 4 (2026)

Drama/Época. Rosalía revela que le robaron a su hija al nacer, lo que desata una búsqueda de secretos del pasado. Mientras tanto, Mercedes y Victoria se ven obligadas a aliarse contra el peligroso y manipulador Dámaso. La Casa Pequeña se llena de tensión con la sospechosa llegada de Nicolás, quien es descubierto buscando algo oculto en el lugar. Todo esto ocurre mientras los enredos amorosos y las ambiciones económicas terminan de poner al valle patas arriba. Duración: cinco episodios. Ver Valle Salvaje 4.

Valle Salvaje 4, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Elize: Sombras de una mujer (2026)

Suspenso/Crimen. Una antigua escort trata de ignorar las infidelidades de su rico marido. Pero esa traición envenena su matrimonio. Duración: 1 h 33 min. Ver Elize: Sombras de una mujer.

Elize, sombra de una mujer

2. Deseo (2026)

Suspenso/Drama. Lucero, una exitosa abogada, lo tiene todo: una vida lujosa, un marido devoto y dos hijos perfectos. Pero en el fondo esconde una profunda insatisfacción, un vacío que la empuja a buscar riesgo y pasión. Cuando Matías, un joven y atractivo entrenador de natación contratado por su marido, irrumpe en sus vidas, Lucero se ve envuelta en una relación arriesgada y absorbente. A medida que el secretismo, el deseo y los celos se apoderan de ellos, los límites familiares comienzan a desmoronarse, atrapando a madre e hija en un peligroso triángulo emocional que amenaza con destruir todo lo que Lucero construyó. Duración: 1 h 39 min. Ver Deseo.

Deseo, tráiler

3. El cobrador de deudas (2026)

Acción/Aventura. Atormentado por los errores del pasado y un diagnóstico terminal, un excobrador de deudas regresa al mundo del hampa para proteger a las víctimas de una organización violenta. Duración: 2 h 14 min. Ver El cobrador de deudas.

El cobrador de deudas, tráiler

4. 23.000 vidas (2026)

Basada en hechos reales/Drama. Un grupo de jóvenes se embarca en el Mediterráneo para salvar las vidas de refugiados; una misión que pone en duda sus ideales acerca de la ley y la justicia. Duración: 2 h 53 min. Ver 23.000 vidas.

23.000 vidas, tráiler

5. Una tóxica historia de amor (2026)

Documental/True crime. Unos correos amenazantes derivan en una venganza donde se ven envueltos un agente federal de EE. UU. recién casado y su ex. Duración: 1 h 30 min. Ver Una tóxica historia de amor.