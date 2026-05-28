Tiene siete capítulos, acaba de llegar a Netflix y está basada en una de las novelas góticas más vendidas de todos los tiempos

Netflix sumó a su catálogo Entrevista con el vampiro, la nueva adaptación inspirada en la obra clásica de Anne Rice que rápidamente captó la atención de los fanáticos del suspenso sobrenatural y las historias oscuras. La serie, que cuenta con siete capítulos, revive el mítico universo de vampiros con una propuesta más actual y combina drama, romance y conflictos psicológicos que vuelven a poner a estos personajes en el centro de escena.

La producción desembarcó en la plataforma con una historia atravesada por el drama, las relaciones intensas y una estética gótica que promete atrapar a los espectadores desde el comienzo. Además de retomar la esencia de la novela original, la serie profundiza en los dilemas emocionales, los vínculos complejos y los conflictos internos que atraviesan a sus protagonistas.

De qué trata Entrevista con el vampiro, disponible en Netflix

La serie llegó a Netflix y revive uno de los relatos vampíricos más emblemáticos de la literatura

La historia de Entrevista con el vampiro gira en torno a Louis, un vampiro que decide contarle su vida a un periodista mientras revive los momentos más oscuros y decisivos de su existencia. A través de esa conversación, comienzan a salir a la luz los detalles de su transformación y el vínculo que lo unió para siempre a Lestat, el enigmático vampiro francés que cambió su destino. Jacob Anderson y Sam Reid son los encargados de dar vida a los protagonistas de esta intensa historia.

Con el avance de la entrevista, el relato se vuelve cada vez más oscuro y emocional. La serie explora una relación marcada por la obsesión, el deseo y la manipulación, y muestra cómo ambos personajes quedan atrapados en una conexión tan apasionada como destructiva a lo largo de los años. El elenco también cuenta con las actuaciones de Eric Bogosian, Bailey Bass, Assad Zaman y Delainey Hayles.

La adaptación está basada en la famosa novela publicada por Anne Rice en 1976

Más allá de los elementos sobrenaturales, la producción pone el foco en los conflictos psicológicos y emocionales de sus protagonistas, atravesados por el peso de la inmortalidad. Según adelantó Netflix, la trama seguirá a un vampiro de Nueva Orleans que le contará a un periodista su vida de “sed de sangre y romances tóxicos” tras haber sido convertido por un misterioso francés.

Cómo Entrevista con el vampiro pasó de libro clásico a éxito en plataformas

La serie está basada en Entrevista con el vampiro, la primera novela de Anne Rice publicada en 1976, una obra que revolucionó el universo de los vampiros en la literatura. Lejos de mostrarlos únicamente como monstruos aterradores, la autora construyó personajes complejos, sensibles y atormentados, atravesados por conflictos emocionales y existenciales que marcaron a toda una generación de lectores.

La película de 1994 estuvo protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst

Años más tarde, en 1994, la historia llegó al cine con una adaptación dirigida por Neil Jordan y escrita por la propia Rice. La película se convirtió en un clásico del género gracias a un elenco destacado encabezado por Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater, Antonio Banderas y Kirsten Dunst, además de una estética oscura y elegante que quedó grabada en la cultura popular.

La película de 1994 se convirtió en un clásico del cine gótico y marcó a toda una generación de fanáticos del género

Ahora, esa historia vuelve a tomar fuerza con la serie estrenada originalmente en 2022, que recientemente desembarcó en Netflix para acercarse a nuevas audiencias. La producción moderniza algunos aspectos del relato original, aunque conserva la esencia gótica, el drama emocional y los dilemas psicológicos que transformaron a la novela en un fenómeno mundial y que todavía hoy siguen atrapando a los fanáticos del género sobrenatural.

Amor, obsesión y manipulación: la relación que atraviesa Entrevista con el vampiro

Jacob Anderson y Sam Reid encabezan el elenco principal de la serie Michele K. Short/Sony Pictures T

Uno de los ejes principales de Entrevista con el vampiro es la compleja relación entre Louis y Lestat, atravesada por la obsesión, la manipulación emocional y una fuerte dependencia afectiva. La serie mostrará cómo ambos personajes quedan atrapados en un vínculo intenso y destructivo, donde el amor, el dolor y el control convivirán de manera permanente a lo largo de la historia.

Además del componente sobrenatural, la producción profundiza en temas como la soledad, el deseo y la necesidad de pertenecer, mientras explora el peso emocional de la inmortalidad y las consecuencias psicológicas de vivir durante siglos cargando culpa, pérdidas y sufrimiento. Esa combinación de terror, drama y conflictos internos es una de las claves que convirtió a la obra de Anne Rice en un clásico que sigue atrapando a nuevas generaciones.