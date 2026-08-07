Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 8 y 9 de agosto

Después de varios días de inestabilidad climática que incluyeron altas temperaturas en una época del año poco usual, este viernes regresó el frío, lo que invita a quedarse en casa y extender la maratón de tu serie favorita o, por qué no, de empezar esa película que tenías en tu lista. A raíz de esto, te traemos el ranking de las producciones más vistas por los suscriptores de Netflix.

Tomá nota, cancelá la salida o invitá a alguien para sumergirte en el mejor contenido del gigante del streaming.

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Elize: Sombras de una mujer (2026)

Suspenso/Crimen. Una antigua escort trata de ignorar las infidelidades de su rico marido. Pero esa traición envenena su matrimonio. Duración: 1 h 33 min. Ver Elize: Sombras de una mujer.

Elize, sombra de una mujer

2. Contrato para matar (2023)

Acción/Suspenso. Charlie, un sicario de la mafia, pretende vengar el asesinato de todos sus compañeros por parte de una organización criminal rival. Para lograrlo, se alía con Marcie, la viuda de un hombre al que él mismo mató. Duración: 1 h 30 min. Ver Contrato para matar.

Contrato para matar, tráiler

3. Deseo (2026)

Suspenso/Drama. Lucero, una exitosa abogada, lo tiene todo: una vida lujosa, un marido devoto y dos hijos perfectos. Pero en el fondo esconde una profunda insatisfacción, un vacío que la empuja a buscar riesgo y pasión. Cuando Matías, un joven y atractivo entrenador de natación contratado por su marido, irrumpe en sus vidas, Lucero se ve envuelta en una relación arriesgada y absorbente. A medida que el secretismo, el deseo y los celos se apoderan de ellos, los límites familiares comienzan a desmoronarse, atrapando a madre e hija en un peligroso triángulo emocional que amenaza con destruir todo lo que Lucero construyó. Duración: 1 h 39 min. Ver Deseo.

Deseo, tráiler

4. 72 horas (2026)

Comedia. Un ejecutivo de 40 años se ve incluido, por accidente, en el chat grupal de un grupo de veinteañeros que planean una despedida de soltero desenfrenada en Miami, y termina asistiendo al viaje. Duración: 1 h 45 min. Ver 72 horas.

72 horas, tráiler

5. Kung Fu Panda 4 (2024)

Comedia/Aventura. Po está entrenando a un nuevo guerrero que ocupe su lugar para que él pueda convertirse en líder espiritual del Valle de la Paz. Sin embargo, la irrupción de una malvada hechicera que puede cambiar de apariencia trastoca sus planes. Duración: 1 h 34 min. Ver Kung Fu Panda 4.

Kung Fu Panda 4, tráiler

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Mi vida con los chicos Walter, temporada 3 (2026)

Romance/Drama adolescente. Ante la recuperación familiar tras la grave crisis de salud de George, los protagonistas enfrentan nuevos retos personales y dilemas románticos. Duración: diez episodios. Ver Mi vida con los chicos Walter, temporada 3.

Mi vida con los chicos Walter, temporada 3, tráiler

2. El otro padre (2026)

Drama/Maternidad. Una médica que busca un donante de riñón para salvar la vida de su hija descubre una relación secreta y una prueba de ADN que podrían destrozar a dos familias. Duración: diez episodios. Ver El otro padre.

El otro padre, tráiler

3. Furioso (2026)

Drama/Artes marciales. Un joven es rescatado de la muerte por un entrenador de artes marciales mixtas. Sin recordar quién es, adopta el nombre de Marcelo y encuentra un nuevo propósito en la lucha. Pero al adentrarse en este mundo, comienza a descubrir pistas sobre su enigmático pasado y se ve envuelto en una red de crímenes, secretos y disputas que trascienden los límites del octágono. Duración: seis episodios. Ver Furioso.

Furioso, tráiler

4. Bomba en el Pan Am 103 (2025)

Acción/Drama. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre la pequeña localidad escocesa de Lockerbie y acabó con la vida de 270 personas. El suceso desencadenó la mayor investigación por asesinato en la historia de la policía escocesa: la del atentado terrorista más letal perpetrado en suelo británico. Esta historia, basada en el testimonio de los que estuvieron allí, es el verdadero relato de la colaboración entre las autoridades escocesas y los cuerpos de seguridad de EE. UU., y de la lucha de las familias por la justicia. Duración: seis episodios. Ver Bomba en el Pan Am 103.

Bomba en el Pam AM 103, tráiler

5. Te encontraré (2026)

Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.