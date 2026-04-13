Dura una hora, domina el ranking de Netflix a nivel mundial y ya es tendencia en la Argentina

El catálogo de Netflix sumó un nuevo éxito cinematográfico que capturó la atención de la audiencia global. Se trata de Embestida, una producción que alcanzó el primer puesto en las listas de popularidad de 90 países apenas 24 horas después de su lanzamiento. Según los datos difundidos, la cinta solo quedó fuera del podio en Taiwán, Japón y Corea del Sur, lo cual marca una recepción extraordinaria en el mercado internacional.

La trama presenta una propuesta directa y tensa que dura 85 minutos. La historia relata cómo un huracán de gran magnitud golpea un pueblo costero, hecho que provoca un ascenso repentino del nivel del mar. Los ciudadanos que no evacuaron a tiempo enfrentan peligros mortales. Más allá de la amenaza del ahogamiento, los protagonistas lidian con la presencia de tiburones hambrientos que acechan en el agua.

La trama combina un desastre natural con otras problemáticas (Foto: Netflix)

Este filme, una producción original de Sony Pictures Entertainment, iba originalmente a ser un estreno en salas de cine tradicionales. No obstante, la compañía decidió cambiar su estrategia comercial. Tal como ocurrió anteriormente con Las guerreras K-Pop, Sony optó por vender los derechos de distribución a Netflix.

Mediante esta operación, el estudio recuperó la inversión inicial y obtuvo un margen de beneficio moderado. Esta elección permitió que el título llegara a una audiencia masiva de forma inmediata, consolidando un fenómeno de consumo digital en tiempo récord.

El film se destaca por el suspenso y las imágenes espectaculares (Foto: Netflix)

Los especialistas subrayan que el formato corto y la temática de suspenso fueron piezas clave para alcanzar los números actuales. La película logra mantener el interés del espectador durante su escasa duración mediante un ritmo ágil.

Este estreno reafirma la tendencia de Netflix de integrar producciones externas que fortalecen su oferta de entretenimiento ante un público que busca contenidos de consumo rápido y alta tensión dramática durante los fines de semana. La apuesta de la compañía por este tipo de relatos de supervivencia parece dar frutos sólidos en términos de audiencia y alcance territorial inmediato en todo el planeta.