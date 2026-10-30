Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre

Comienza un nuevo fin de semana y muchos de nosotros esperamos ansiosos estos días de relax para quedarnos en la cama o en el sillón y ver esa serie o película que dejamos en pausa. Si sos de los que quieren comenzar algo nuevo y no sabés qué, a continuación te contamos cuál es el ranking de las producciones más elegidas de Netflix.

El gigante del streaming ya tiene preparada la lista de los contenidos más vistos por los suscriptores de Argentina. Prepará un buen balde de pochoclos y cancelá todos los planes porque este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre no vas a querer salir de tu casa.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Contra el huracán (2026)

Aventura. Dos hermanos distanciados luchan por sobrevivir al huracán Otis en Acapulco, donde su unión y valentía transforman la adversidad en esperanza. Duración: 1 h 36 min. Ver Contra el huracán.

Tráiler oficial de Contra el huracán, disponible en Netflix

2. Justicia personal (2015)

Suspenso/Drama. Una enfermera idea un plan de venganza para el hombre que abusó de ella en una cita a ciegas y que la dañó psicológicamente. Duración: 1 h 35 min. Ver Justicia personal.

Justicia personal, tráiler

3. Lo dejamos acá (2026)

Comedia/Drama. Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta. Duración: 1 h 38 min. Ver Lo dejamos acá.

Tráiler de Lo dejamos acá

4. Nosotros, pero un poco mejor (2026)

Drama/Romance. Una mujer llega a Roma en 1965, huyendo de un marido maltratador y de acusaciones como el adulterio y el abandono del domicilio conyugal, dejando atrás a su hija recién nacida. Duración: 1 h 47 min. Ver Nosotros, pero un poco mejor.

Nosotros, pero un poco mejor, tráiler

5. Pequeños invasores (2009)

Infantil/Comedia. Jóvenes vacacionistas luchan contra una fuerza invasora de pequeños alienígenas que intentan conquistar la Tierra, mientras los padres de los niños siguen sin saber lo que está sucediendo. Duración: 1 h 25 min. Ver Pequeños invasores.

Pequeños Invasores, tráiler

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Lupin, parte 4 (2026)

Drama. Assane Diop se encuentra cumpliendo condena en prisión y planea dejar atrás su vida de robos para cumplir una promesa: viajar a Senegal con su familia. Duración: ocho episodios. Ver Lupin, parte 4.

Lupin, parte 4, tráiler

2. La caída de El Mayo (2026)

True crime/Drogas. La verdadera historia de la caída en julio del 2024 del narco Ismael “El Mayo” Zambada, un escurridizo narcotraficante socio de “El Chapo” Guzmán que operaba como un fantasma en el poderoso cartel de Sinaloa, deja una duda: ¿quién lo traicionó y provocó su captura? Duración: tres episodios. Ver La caída de El Mayo.

La caída de El de Mayo, tráiler

3. El don de engañar (2026)

Drama/Suspenso. Lúcia Rossetti, una poderosa y adinerada coleccionista de arte en Río de Janeiro, está desesperada por encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hija, Maíra. En su desesperación, recurre a una curandera y entra en contacto con Irina, lo que desencadena una millonaria red de engaños, secretos del pasado y conflictos familiares de la élite brasileña. Duración: diez episodios. Ver El don de engañar.

El don de engañar, tráiler

4. Gran de España (2026)

Comedia/Sátira. Don Leandro, un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España, ve una única salida a su desastre económico: vender su decadente palacete familiar en Madrid. La ocasión perfecta parece presentarse cuando la rica empresaria Sofía Carrington se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones —y las seducciones—, queda claro que ​n​o son quienes aparentan ser. Duración: seis episodios. Ver Gran de España.

Grande de España, tráiler

5. El de Matthew Perry (2026)

Documental/Biográfico. Serie documental de tres episodios que se cuenta a través de relatos íntimos de amigos y familiares cercanos, y muestra al verdadero Matthew Perry y las batallas que libró para ser él mismo más allá de la fama. Es la historia sin adornos de una vida intensa y de la franqueza que se irguió en su legado, narrado por Mia Perry Bowick, su hermana. Duración: tres episodios. Ver El de Matthew Perry.