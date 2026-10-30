Contra el huracán: la impactante historia real detrás de la película que lidera el ranking de Netflix en la Argentina

Netflix sumó recientemente a su catálogo Contra el huracán, una película mexicana que rápidamente logró captar la atención de los espectadores y posicionarse en el primer puesto del ranking de las producciones más vistas de la plataforma en la Argentina. Dirigida por Jorge Michel Grau, tiene una duración de 96 minutos y está protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer. Sin embargo, uno de los detalles que más curiosidad despertó es que su argumento está inspirado en una historia real.

Contra el huracán: la increíble historia de supervivencia detrás de la película que lidera el ranking de Netflix (Foto: Netflix)

La trama sigue a Wirpul, un joven capitán de yate que queda atrapado en el mar junto a Candi, su medio hermano, con quien mantiene una relación distante y marcada por conflictos familiares. Lo que comienza como una tormenta tropical termina convirtiéndose en un huracán de categoría 5 que los deja completamente a la deriva, sin motor ni posibilidades de comunicarse con el exterior. En medio de la desesperación, ambos deberán encontrar la manera de mantenerse con vida mientras enfrentan sus diferencias personales.

La historia real que inspiró Contra el huracán, la película de Netflix

Contra el huracán se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix en la Argentina a pocos días de su estreno (Foto: Netflix)

En octubre de 2023, el huracán Otis golpeó Acapulco, México, después de intensificarse de manera inesperada en pocas horas. El fenómeno provocó inundaciones, destruyó embarcaciones, dañó numerosos edificios y dejó al menos 52 personas fallecidas y decenas de desaparecidos. Entre quienes lograron sobrevivir se encontraban Marlon Alfonso Valdez y Jonathan, conocido como “Chino”, dos amigos que trabajaban como marineros y cuyas experiencias sirvieron de inspiración para la producción de Netflix.

Aquella noche, Marlon se encontraba a bordo de una embarcación junto a otro joven llamado Yahir. Ambos decidieron permanecer en el barco, pero la intensidad del huracán los sorprendió. Las fuertes ráfagas de viento y el movimiento del agua provocaron que varias embarcaciones comenzaran a chocar entre sí, hasta que una de ellas impactó contra la suya y abrió un agujero en la estructura. Ante el peligro de hundimiento, los dos jóvenes tuvieron que arrojarse al mar. Como Yahir estaba herido, Marlon lo ayudó a mantenerse a flote hasta que consiguieron alcanzar un velero cercano y aferrarse a él para sobrevivir.

Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer protagonizan Contra el huracán, la nueva producción mexicana de Netflix (Foto: Netflix)

Mientras tanto, Jonathan atravesaba una situación similar en otra embarcación. Aunque ambos lograron salir con vida, la experiencia estuvo marcada por el miedo, la incertidumbre y la destrucción que dejó el fenómeno. Sus historias reflejan lo que vivieron numerosos trabajadores del mar durante aquella noche, cuando el huracán arrasó con buena parte de la infraestructura costera de Acapulco.

Qué diferencias existen entre la película y los hechos reales

Si bien Contra el huracán está basada en acontecimientos verdaderos, los responsables de la producción decidieron modificar algunos aspectos de la historia para construir el argumento. La principal diferencia es que Marlon y Jonathan no son medio hermanos, como ocurre en la ficción, sino amigos, y tampoco atravesaron el huracán juntos en una misma embarcación.

La película mexicana está inspirada en una historia real de supervivencia ocurrida durante el huracán Otis en 2023 (Foto: Netflix)

De esta manera, la película combina sus experiencias y suma conflictos familiares para darle mayor profundidad a la relación entre los protagonistas. Más allá de estas modificaciones, la producción busca recuperar el drama vivido durante el huracán Otis y mostrar la lucha de quienes tuvieron que enfrentarse a condiciones extremas para sobrevivir.