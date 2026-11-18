Qué ver en Netflix si te gustó Gordon: cuatro series y películas sobre crímenes reales y poder
Tras el estreno de la serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, te presentamos producciones que son ideales para quienes buscan historias atrapantes y no te podés perder
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Este miércoles 18 de noviembre llegó a Netflix Gordon, la nueva serie argentina dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna como protagonista. La ficción, inspirada en hechos reales, reconstruye la historia de Aníbal Gordon, uno de los personajes más oscuros de la Argentina de los años 70. A lo largo de siete episodios, la producción aborda sus vínculos con organizaciones criminales y los servicios de inteligencia.
Con una trama que combina suspenso, crimen y acontecimientos históricos, la serie se suma al catálogo de producciones que exploran el lado más complejo de la delincuencia y sus conexiones con el poder. Para quienes disfrutaron de esta historia y buscan propuestas similares, Netflix cuenta con distintas series y películas que abordan el crimen organizado, los secretos familiares, la corrupción y los hechos reales que marcaron a diferentes sociedades. Estas son cuatro opciones para seguir viendo historias atrapantes:
1. Narcos
Estrenada en 2015, esta serie reconstruye el crecimiento de los principales carteles de droga de Colombia y las operaciones que llevaron adelante las autoridades para combatirlos. La historia se concentra inicialmente en Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, y muestra cómo construyó una organización criminal capaz de desafiar al Estado. A través de sus episodios, la producción retrata los vínculos entre la delincuencia, la política y los organismos de seguridad, además de las consecuencias que tuvo la violencia sobre la sociedad colombiana. Al igual que Gordon, combina hechos históricos con elementos de ficción para mostrar el funcionamiento de estructuras criminales.
Dónde ver: Netflix.
2. El patrón, radiografía de un crimen
Esta película argentina de 2014, protagonizada por Joaquín Furriel y dirigida por Sebastián Schindel, está basada en una historia real. La trama sigue a Hermógenes, un trabajador rural que llega a Buenos Aires con la esperanza de mejorar su situación económica y consigue empleo en una carnicería. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad laboral termina convirtiéndose en una experiencia marcada por la explotación, el maltrato y la violencia. A medida que avanza la historia, el protagonista queda atrapado en una relación de sometimiento que lo lleva a una situación extrema. La producción explora las desigualdades sociales, los abusos de poder y los aspectos psicológicos detrás de un crimen.
Dónde ver: Netflix.
3. Bloodline
Estrenada en 2015, esta serie estadounidense de suspenso se desarrolla en los Cayos de Florida y gira alrededor de los Rayburn, una familia respetada dentro de su comunidad que administra un negocio turístico. Sin embargo, la aparente tranquilidad comienza a desmoronarse cuando Danny, uno de los hermanos, regresa al hogar familiar y amenaza con sacar a la luz secretos del pasado. Su presencia provoca tensiones que desencadenan una sucesión de mentiras, traiciones y hechos criminales. Protagonizada por Kyle Chandler, Ben Mendelsohn y Sissy Spacek, la ficción explora cómo las decisiones de sus personajes terminan afectando a quienes los rodean.
Dónde ver: Netflix.
4. El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas
Este documental argentino, estrenado en 2022, reconstruye el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, ocurrido en enero de 1997 en Pinamar. A través de testimonios, material de archivo y una investigación sobre el contexto de la época, la producción examina uno de los crímenes que más conmocionaron al país.
Dónde ver: Netflix
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