El miércoles un nuevo grupo de participantes se hizo presente en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Con $3.600.000 en el bolsillo, Paula regresó para ir en búsqueda del bicampeonato, pero esta vez no pudo ser. Fue Nicolás el que se quedó con los millones, pero sin dudas la persona destacada de la noche fue Akira, un creador de contenido que se impuso, con una gran performance, en el escalón del departamento. Pero eso no fue todo porque automáticamente se ganó el cariño de sus compañeros, quienes tuvieron una actitud hacia éll que llamó ampliamente la atención no solo de los televidentes, sino también del propio Guido Kaczka.

Durante su presentación, Akira Kaneto, de 33 años, contó que trabaja como creador de contenido de animé y también como analista de contenido. Esto llamó ampliamente la atención del conductor, quien quiso conocer un poco más de su profesión.

Él le explicó que hace videos relacionados con el animé en Instagram y TikTok y mantuvieron una breve charla sobre cuáles eran los mejores dibujos.

Guido Kaczka se interesó por conocer más detalles de la profesión del participante (Foto: Captura eltrece)

Con el apoyo de su amigo Toti desde la tribuna, el participante tuvo un gran desempeño en el escalón del departamento y ganó la llave. No obstante, quedó a mitad de camino en la carrera por los millones. Quien ganó el premio mayor fue Nicolás, pero, en los festejos, ocurrió algo muy curioso que llamó la atención de Guido Kackza.

“¡Le están hablando todos a Akira, lo están charlando!”, comentó el conductor. Y es que los participantes se acercaron al creador de contenido para seguramente asesorarlo de cara a la negociación. Fue entonces cuando el presentador llamó a los dos ganadores y les explicó lo que estaba en juego. Les recordó que Gianluca fue el primero en ganar el departamento a estrenar en la ciudad de Buenos Aires y contó que el nuevo inmueble que se entregará está en el piso 14 de un edificio con pileta de natación y gimnasio.

“Acá se inicia una posible negociación. La verdad es que el acuerdo tiene algo de positivo para los dos. Hay algo que a cada uno le falta. ¿Qué le falta a Akira que ganó la llave? Poder seguir jugando por millones. Está en cero pesos y no tiene la posibilidad de volver por los millones”, explicó Kaczka aunque destacó que si las cosas no se modificaban, el participante regresaba por un premio de “miles de dólares”, es decir, el departamento.

Por otro lado, también le explicó a Nicolás, que si bien regresaba por los millones, no podía participar por el departamento. No obstante, si compraba la llave, no perdía la posibilidad de volver para multiplicar el monto del cheque. Con todas las opciones desplegadas, les preguntó a los participantes que rol asumían. Akira aceptó ser vendedor y Nicolás comprador.

Akira le vendió la llave a Nicolás por $500.000 (Foto: Captura eltrece)

El creador de contenido pidió $600.000 y Guido Kaczka comentó que fue el mismo número en el cual Paula le vendió, el lunes, la llave a Florencia. Fue una buena estrategia, porque la mujer regresó al otro día y acumuló $3.600.000. Nicolás ofreció cien mil pesos menos y Akira pidió $550.000. Tras un breve ida y vuelta, finalmente cerraron el trato en medio millón de pesos. De esta manera, ambos siguen en carrera y regresan este jueves.