Ricardo Piñeiro falleció este miércoles 29 de noviembre, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. El representante de modelos, que tenía 68 años, se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi. La noticia fue confirmada por LA NACION este mediodía.

El lunes pasado, Piñeiro fue encontrado con pocos signos vitales en su vivienda, tras la llamada de un amigo al 911. Si bien fue trasladado al Hospital Fernández finalmente fue derivado al sanatorio privado. Como consecuencia del ACV sufrió una insuficiencia respiratoria y renal, e hipotensión arterial.

Quién era Ricardo Piñeiro

Ricardo Piñeiro se definía a sí mismo como manager de modelos, acuarianoy apasionado por los animales, tal como se puede leer en su perfil de Instagram.

Fue un ícono de la década del 90 y durante 30 años estuvo al frente de su propia agencia de modelos, donde representó a Mariana Arias, Andrea Frigerio y Paula Chaves, entre otras reconocidas figuras.

A principios del 2000, Piñeiro formó parte del jurado del reality Super M, el concurso donde miles de jóvenes buscaban consagrarse como ganadoras para ser representadas por una agencia.

En 2011 Piñeiro debió cerrar la empresa y hace unos años a la revista ¡HOLA! explicó los motivos: “A veces, delegar te sale caro. En mi afán por cumplir con todo, no puse el foco en la parte contable, que estaba a cargo de dos personas de mi máxima confianza. Ellos especularon con mi pasión por el trabajo y mi falta de atención a los números y un día no hubo más plata para pagarle a nadie. Fue el momento más conflictivo y doloroso de mi vida. Yo no sabía qué decirles a las modelos que trabajaban conmigo, porque nunca había manejado las finanzas de la agencia”.

Tras la quiebra de su agencia, Piñeiro se refugió en “La Paternita”, su chacra en San Andrés de Giles, durante unos años. La situación lo llevó a tener depresión e incluso, tal como relató él mismo en la mencionada entrevista, tuvo un problema con el consumo de alcohol. “Fui a Alcohólicos Anónimos. Salí con fe y voluntad. Asumí el compromiso de no dañarme más y retomar mi vida, que era la de un tipo sano”, contó en 2019, tras abandonar la chacra y volver a vivir en la ciudad de Buenos Aires.

De qué murió Ricardo Piñeiro

Según pudo saber LA NACIÓN, Piñeiro fue internado el pasado lunes 27 de noviembre luego de que un amigo llamara al 911 porque no recibía respuestas del exrepresentante. La policía ingresó a su departamento ubicado en la avenida Las Heras al 1600 y lo encontró con pocos signos vitales. Fue entonces que llamaron a una ambulancia del SAME, que lo trasladó a Piñeiro al hospital Fernández.

Médicos del SAME constaron que el hombre de los 68 años de edad sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) hemorrágico, lo que le provocó insuficiencia respiratoria y renal e hipotensión arterial. Desde ese incidente estaba en estado crítico. A pesar de los intentos por lograr una mejoría en su salud, finalmente el hombre falleció este miércoles en el Sanatorio Otamendi, adonde había sido derivado.

“Ayer el parte médico era bastante duro, los médicos decían que ya los órganos no le respondían, pobrecito”, reveló el diseñador César Juricich, amigo del manager, en diálogo con TN, después de que se diera a conocer la noticia de la muerte del exrepresentante.

Muchos dentro del círculo cercano de Ricardo Piñeiro se sorprendieron por su repentina muerte era “un tipo sano”, aseguró Juricich. Él señaló que se cuidaba en su alimentación y que había dejado el alcohol, por el cual tuvo una adicción.

