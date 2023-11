escuchar

El reconocido exrepresentante de modelos Ricardo Piñeiro murió este miércoles después del mediodía, según pudo confirmar LA NACION. El hombre, que tenía 68 años y fue ícono de la década de los 90, estaba internado grave en el Sanatorio Otamendi, después haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) hemorrágico en su departamento del barrio porteño de Recoleta.

El lunes, Piñeiro fue encontrado con pocos signos vitales en su vivienda, tras la llamada de un amigo al 911. Como primera medida se lo trasladó al Hospital Fernández y luego de la atención primaria que recibió en ese centro público fue derivado. Como consecuencia del ACV tenía una insuficiencia respiratoria y renal, e hipotensión arterial.

El amigo de Piñeiro había realizado la llamada de urgencia luego de que el exrepresentante no contestara los llamados a su puerta. Alertados de esta situación, agentes de la Comisaría Vecinal 2A se trasladaron hasta la avenida Las Heras al 1600, donde el exrepresentante de modelos como Mariana Arias, Andrea Frigerio y Paula Chaves vivía desde hace siete años.

Al entrar lugar, los oficiales encontraron al denunciante y, tras franquear el acceso al departamento, hallaron al Piñeiro en grave estado. Fue entonces que llamaron a una ambulancia del SAME. Pese a los intentos por lograr una mejoría en su salud, finalmente el hombre falleció hoy en el Otamendi.

El testimonio de un amigo sobre sus últimos días

“Ayer el parte médico era bastante duro, los médicos decían que ya los órganos no le respondían, pobrecito”, reveló su amigo, el diseñador César Juricich en TN, tras confirmarse la muerte de Piñeiro.

“El lunes pude entrar a verlo cinco minutitos y tuve la esperanza de que iba a poder zafar porque no lo vi tan mal. Pero bueno, conociéndolo, ya no hubiera soportado verse él mal o con algún vestigio de no poder tener movilidad. Estoy muy triste”, contó, mientras lloraba, a la vez que recordó que el mánager era “un tipo sano”, que se cuidaba en su alimentación y no tomaba alcohol.

El diseñador detalló también que cuando se enteró de que Piñeiro había sido trasladado de urgencia se acercó a la clínica y el médico que atendía a su amigo le dijo que era “irreversible” el cuadro. “Por más de que uno peía el milagro, uno no pierde las esperanzas nunca... Pero bueno, pobrecito”, cerró, conmovido.

