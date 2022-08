Quién es Anne Heche: de su noviazgo con Ellen Degeneres a creerse la enviada de Dios

En el mediodía del viernes, la Policía de Los Ángeles recibió una particular llamada. Pasadas las 11 de la mañana, un auto embistió un complejo de departamentos y, mientras los testigos intentaban sacar a la conductora, esta retrocedió a toda velocidad y se escapó. Pero, lejos de liberarse del problema, el vehículo impactó contra el garaje de una casa y provocó un incendio de gran escala que “envolvió la casa”. Aunque en un principio no se supo quien estaba detrás del volante y la única información era que estaba internada, más tarde trascendió que se trataba de Anne Heche, una actriz cuya carrera fue casi tan extraña como el accidente que culminó en su hospitalización.

El accidente de Anne Heche

La noticia fue informada por el medio estadounidense TMZ, quienes dialogaron con algunos de los testigos del extraño suceso. De acuerdo a la información que pudieron recopilar, Anne Heche manejaba un Mini Cooper azul en la zona de Mar Vista de Los Ángeles cuando chocó contra un edificio.

El feroz choque de la actriz Anne Heche

Mientras intentaban sacarla, aceleró y retrocedió, solo para volver a colisionar, pero, esta vez, contra una casa. Los bomberos la sacaron del vehículo, el cual se encontraba envuelto en llamas, y fue trasladada de manera directa a un hospital. De acuerdo a diversos medios locales, la actriz de 53 sufrió varias quemaduras y se encuentra intubada. Por el momento, no publicaron ningún parte médico oficial.

¿Quién es Anne Heche?

Anne Celestia Heche dio sus primeros pasos como actriz cuando tenía apenas doce años y soñaba con poder ayudar a su familia al conseguir un trabajo como artista. La oportunidad le llegó poco después y, ya instalada en Nueva York, se volvió una cara conocida en la pantalla chica gracias a su participación en la novela Another World.

Anne Heche saltó a la fama al formar parte de Another World archivo

Los noventa fueron, en cierto punto, la mejor década para Heche. Luego de formar parte del elenco de varias producciones televisivas, consiguió algo que no muchos actores pueden: el gran salto a la pantalla grande. Tras varios roles menores y ya cerca del final del siglo, su nombre comenzó a aparecer en producciones junto a aclamados artistas pertenecientes a la elite de Hollywood.

Dio vida a la esposa de Johnny Depp en Donnie Brasco, protagonizó el film de desastres naturales Volcano, formó parte del clásico de terror Sé lo que hicieron el verano pasado, de la comedia de acción Six Days, Seven Nights y hasta estuvo del thriller Return to Paradise, en donde trabajó codo a codo con Joaquin Phoenix y Vince Vaughn.

Pero sus múltiples galardones no fueron lo único que la ubicaron en todas las portadas de revistas. En el ‘97 se puso de novia con la aclamada conductora Ellen Degeneres y fueron una de las primeras parejas lésbicas en vivir libremente su sexualidad ante la mirada de una sociedad en donde la homosexualidad era casi mala palabra.

Anne Heche y Ellen DeGeneres estuvieron de novias durante tres años shutterstock

En el 2000, a pesar de que ambas habían dicho que deseaban casarse cuando se legalizara el matrimonio igualitario, se separaron en medio de un extraño episodio. Según se dijo años después, Heche dejó a Degeneres sin decir una palabra y, al tiempo, se casó con un colega de su ex, Coleman Laffoon. Fue en ese punto en el que comenzó su caída en picada y, no solo dejó de trabajar en las producciones de antaño, sino que cambió las carteleras por extraños titulares en los medios.

Ella objetó que su desaparición fue consecuencia de haber estado de novia con otra mujer, pero muchos objetaron contra esta declaración y aseguraron que se trataba de que estaba envuelta constantemente en polémicas. Todas sus relaciones -incluyendo ambos divorcios- terminaron con rumores de infidelidades de su parte e, incluso, uno de sus ex expresó que ella tenía problemas psiquiátricos, pero que se negaba a pedir ayuda.

Anne Heche se convirtió en uno de los personajes más polémicos de Hollywood Reuters

A su vez, en una ocasión se metió en la casa de una desconocida, se bañó y le pidió si no le prestaba ropa y, cuando llegó la policía, ella explicó que debían ayudarla porque era la enviada de Dios. Poco después, publicó su libro Call me crazy en donde revelaba que, tras múltiples abusos vividos en la infancia, había creado una personalidad paralela llamada “Celestia”, quien era hija de Dios, hermana de Jesús y que recibía información desde el espacio exterior para convertir al mundo en un lugar mejor.

Los años de saltar de escándalo en escándalo la ayudaron a permanecer en boca de la audiencia, pero, por otro lado, evitaron que volviera a ser convocada para las clases de películas que supo protagonizar en el siglo pasado.