Keanu Reeves protagonizará la miniserie The Devil in the White City, con producción de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio

Luego de años de buscar concretar este proyecto, finalmente tiene luz verde The Devil in the White City ”(”El demonio en la ciudad blanca”), una ficción que producirán el actor Leonardo DiCaprio junto al director Martin Scorsese. El protagonista de esta historia será interpretado por Keanu Reeves quien, de este modo, se pone al frente de su primer proyecto televisivo a gran escala.

Martin Scorsese y Leonardo Di Caprio, producirán la miniserie que protagoniza Keanu Reeves. AFP PHILIPPE DESMAZES - Archivo

Basado en el libro escrito por Erik Larson, The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America, aquí se cuenta la historia del Doctor H. H. Holmes, quien es considerado el primer asesino serial de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, Holmes fue el gran responsable detrás de la creación del llamado Murder Castle (”Castillo del asesinato”), un ambicioso proyecto arquitectónico. En ese edificio, que constaba de tres pisos y más de 100 habitaciones, se escondían todo tipo de trampas secretas que le permitían al homicida matar a sus víctimas sin dejar rastro . La gran mayoría de esas piezas no contaban con ventanas y estaban insonorizadas, y las unía una tubería de gas, que le permitía al hombre asesinar a su antojo. Como una forma de esconder sus delitos, Holmes contrató a varios arquitectos para que elaboraran distintas partes del edificio con el objetivo de que ninguno de ellos tuviera un mapa completo de la construcción.

Uno de los arquitectos vinculado a la construcción fue el prestigioso Daniel H. Burnham (interpretado por Reeves), responsable de trazar algunos de los primeros rascacielos de Estados Unidos. Y en el año 1893, durante la Feria del mundo de Chicago, Burnham intentará dejar su sello en el marco de un trabajo que cambiará su vida para siempre.

El libro de Erik Larson, que llegará en forma de miniserie, y que cuenta la historia del primer asesino serial de Estados Unidos. Captura

The Devil in the White City es un título que Di Caprio tiene en marcha hace más de 10 años. El actor compró los derechos de ese libro en 2010 y luchó incansablemente para llevar esa historia al cine con él como protagonista. Uno de los realizadores que más veces lo dirigió, Martin Scorsese, se sumó al proyecto, pero la iniciativa no prosperó. Ahora finalmente llegará a en formato miniserie en la plataforma de streaming Hulu, con Keanu Reeves en el protagónico y Sam Shaw, reconocido por su trabajo en los guiones de Masters of Sex, Manhattan y Castle Rock, en el rol de showrunner.

Keanu Reeves atraviesa un gran momento personal y laboral GROSBY GROUP

A lo largo de su carrera, Reeves participó de varios proyectos televisivos. Su debut como actor profesional fue en el año 1984, en un episodio de una serie llamada Hangin’ In y, durante los siguientes años, trabajó en pequeños papeles en distintas series. En 1990 le puso su voz a la serie animada basada en el film Las excelentes aventuras de Bill y Ted, siendo ese su último rol para la pantalla chica, durante años. Recién en el 2009 volvió para un episodio de la comedia Easy to Assemble. Su último rol en una serie fue en 2016, en numerosos capítulos de Swedish Dicks.

De momento, The Devil in the White Castle no tiene fecha de estreno.