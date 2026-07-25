Quién es Edu Aguirre, el rival de Gastón Edul en La Velada del Año: periodista de El Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo
El 25 de julio es el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos que reúne a diferentes streamers latinos y españoles
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El sábado 25 de julio, La Velada del Año 6 tendrá lugar en Sevilla y se reunirán 20 streamers españoles y latinoamericanos para participar de un torneo de boxeo organizado por Ibai Llanos. Dentro del abanico de participantes se encuentra Eduardo Aguirre, que se medirá en un combate mano a mano con Gastón Edul. Quién es este español y por qué se volvió tan polémico en la Argentina.
Quién es Edu Aguirre
Aguirre es un periodista deportivo que dio sus primeros pasos en Marca con la cobertura de los partidos del Real Madrid. Poco a poco se hizo reconocido en el mundo de los medios, en especial por su participación en los programas deportivos Futboleros y Tiki Taka. De allí dio un salto al programa El Chiringuito de Jugones, de Mega donde es panelista.
Además, es comentarista de campo para Movistar Plus+ en los partidos de LaLiga y es la envidia de muchos al ser amigo de Cristiano Ronaldo. En Instagram tiene 1,2 millones de seguidores y suele compartir parte de su vida privada, como trabajos que realiza para diferentes marcas.
Aguirre nació el 14 de enero de 1988 en Madrid y está casado con Julia MM Salmeán, con quien tiene dos hijos. Es conocido por ser uno de los periodistas más polémicos por sus análisis y críticas picantes hacia los futbolistas y clubes.
Durante la etapa en la que Cristiano Ronaldo jugó en el Real Madrid, Aguirre estableció una amistad que se fortaleció con el paso de los años. Incluso es parte de la docuserie de Netflix Soy Georgina, sobre Georgina Rodríguez, esposa del portugués.
Tras el partido por la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Aguirre se volvió viral por comentar en El Chiringuito: “No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte”.
¿Cuándo es La Velada del Año?
El influencer y streamer español indicó que La Velada del Año tendrá lugar el sábado 25 de julio en la Cartuja, Sevilla. Está previsto que inicie a las 19.00 (hora de España) y, según indicaron, no hay una duración fija de finalización, ya que la edición quinta que se realizó en 2025 empezó a las 19.30 y se dilató hasta las 2.30 de la madrugada. En Argentina estará disponible a partir de las 14.00.
¿Dónde ver La Velada del Año?
Ibai transmitirá el evento mediante sus cuentas de YouTube y Twitch (@IbaiLlanos). Además, diferentes medios españoles mantendrán una publicación en directo con comentarios al respecto de cada lucha sobre el ring.
Quiénes participan de La Velada del Año 6
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul. Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico.
- Fabiana Sevillana vs. La Parce. La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana.
- Clersss vs. Natalia MX. En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana.
- Lit Killah vs. Kidd Keo. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.
- Alondrissa vs. Angie Velasco. La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas.
- Virzz vs. Gero Arias. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.
- Roro vs. Samy Rivers. El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring. Por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región.
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer. La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año.
- Plex vs. Fernanfloo. Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento.
- IlloJuan vs. Thegref. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.
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