Quién es Edu Aguirre, el rival de Gastón Edul en La Velada del Año: periodista de El Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo

El sábado 25 de julio, La Velada del Año 6 tendrá lugar en Sevilla y se reunirán 20 streamers españoles y latinoamericanos para participar de un torneo de boxeo organizado por Ibai Llanos. Dentro del abanico de participantes se encuentra Eduardo Aguirre, que se medirá en un combate mano a mano con Gastón Edul. Quién es este español y por qué se volvió tan polémico en la Argentina.

Quién es Edu Aguirre

Aguirre es un periodista deportivo que dio sus primeros pasos en Marca con la cobertura de los partidos del Real Madrid. Poco a poco se hizo reconocido en el mundo de los medios, en especial por su participación en los programas deportivos Futboleros y Tiki Taka. De allí dio un salto al programa El Chiringuito de Jugones, de Mega donde es panelista.

Edu Aguirre es un periodista deportivo español famoso por sus comentarios polémicos (Fuente: Instagram/@eduaguirre7)

Además, es comentarista de campo para Movistar Plus+ en los partidos de LaLiga y es la envidia de muchos al ser amigo de Cristiano Ronaldo. En Instagram tiene 1,2 millones de seguidores y suele compartir parte de su vida privada, como trabajos que realiza para diferentes marcas.

Aguirre nació el 14 de enero de 1988 en Madrid y está casado con Julia MM Salmeán, con quien tiene dos hijos. Es conocido por ser uno de los periodistas más polémicos por sus análisis y críticas picantes hacia los futbolistas y clubes.

Edu Aguirre con su familia (Fuente: Instagram/@eduaguirre7)

Durante la etapa en la que Cristiano Ronaldo jugó en el Real Madrid, Aguirre estableció una amistad que se fortaleció con el paso de los años. Incluso es parte de la docuserie de Netflix Soy Georgina, sobre Georgina Rodríguez, esposa del portugués.

Edu Aguirre es amigo de Cristiano Ronaldo desde su paso por el Real Madrid (Fuente: Instagram/@eduaguirre7)

Tras el partido por la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Aguirre se volvió viral por comentar en El Chiringuito: “No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte”.

¿Cuándo es La Velada del Año?

El influencer y streamer español indicó que La Velada del Año tendrá lugar el sábado 25 de julio en la Cartuja, Sevilla. Está previsto que inicie a las 19.00 (hora de España) y, según indicaron, no hay una duración fija de finalización, ya que la edición quinta que se realizó en 2025 empezó a las 19.30 y se dilató hasta las 2.30 de la madrugada. En Argentina estará disponible a partir de las 14.00.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul en La Velada del Año - @ibaillanos

¿Dónde ver La Velada del Año?

Ibai transmitirá el evento mediante sus cuentas de YouTube y Twitch (@IbaiLlanos). Además, diferentes medios españoles mantendrán una publicación en directo con comentarios al respecto de cada lucha sobre el ring.

Quiénes participan de La Velada del Año 6