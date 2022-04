Victoria Vanucci, lejos de los escándalos, habló de su nueva vida: del veganismo a las hermanas Kardashian

Victoria Vanucci parece otra persona. Muy rubia y con un corte carré, la extenista, modelo y actual empresaria volvió de visita al país luego de más de diez años y buscó despegarse de su mediático y escandaloso pasado.

Invitada a cocinar a un restaurante de San Telmo, la ahora chef se mostró muy lejos de aquella foto en un coto de caza junto a su su exmarido, Matías Garfunkel, por la que fue públicamente atacada y habló de su nueva vida. Para empezar, de Pachamama, el restaurante de comida vegana que fundó en San Diego, Estados Unidos, ya que ella misma abrazó esa dieta: no come carne ni ningún aliento de origen animal.

“Yo voy a tratar de cocinar mientras vos me hacés una nota en la cocina”, le dijo a Alejandro Guati, movilero de Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Después de contar que está muy bien y que hacía mucho no estaba en la situación de dar notas, reconoció que en Argentina la está “pasando bomba”.

Pese a la alegría de estar en su país natal, Vanucci reconoció que no tiene pensado volver y que está muy bien dónde está . Así, dio por tierra también con la posibilidad de regresar al ámbito teatral, donde trabajó varias temporadas antes de casarse con el empresario Matías Garfunkel. “Estoy muy tranquila, soy una señora ahora con mis hijitos”, reconoció.

En relación a su presente sentimental, la extenista fue contundente: “Yo estoy perfecta, mi corazón está a pleno, disfrutando mi libertad”. Cuando le preguntaron por una imagen que trascendió, donde se la ve posando con un acompañante, Vanucci no titubeó: “Bárbaro, uno picotea de todos lados, ok. La libertad es libertad, no quiero estar encerrada en nada, me gusta divertirme, salgo todos los días . Con el equipo de cocina de Pachamama salimos constantemente”.

Victoria Vannucci se mostró interactuando con las 10.000 abejas que rescató y usará para proveer de miel y cera a su restaurante Instagram: @whoispachamama

Además de cocinar en sus restaurantes, Vanucci cocina a domicilio. “Por supuesto que sí”, respondió cuando Guati le preguntó si también cocinaba para estrellas de Hollywood. “Soy muy reservada en ese sentido, ¿ok? Me gusta mantener a mi clientela feliz, por eso hago un poco de silencio”, agregó, pero Guati insistió y mencionó a las Kardashians. “Ando por ahí”, retrucó Vanucci. “Están muy entusiasmadas con la comida, y les gusta bastante. Yo privadamente soy vegana, pero sí, cocino para gente famosa que le gusta cuidarse. Hago menús muy especializados”, confesó.

“Estoy muy feliz”, reconoció sobre el final de la nota, y reconoció que hubo muchísimos cambios en su vida y que pasaron muchas cosas también. “Si no aprendo de los errores directamente me tengo que matar”, respondió y completó luego: “Estoy feliz, es una nueva etapa, es una nueva vida esta para mi, pero estoy muy contenta de estar acá. Estoy disfrutando de mis amistades”, reveló.

Las fotos de caza de Matías Garfunkel y Victoria Vanucci Twitter - LA NACION

“Hay una posibilidad de que quizá exista un Pachamama aquí pero recién estamos en un proceso de hablarlo”, explicó, mechando palabras en inglés cuando le preguntaron si volvería a la Argentina, aunque aclaró que por el momento su vida está en Estados Unidos.

El palito de Yanina Latorre

La noche anterior, la exintegrante de Las Electrostars pasó por LAM, el programa de Ángel de Brito en América. “Desapareciste mucho tiempo. Ahora volvés a aparecer y decís ‘extraño hasta a los periodistas’ pero en un momento no la pasaste bien con la prensa ¿Hoy lo ves distinto?”, la recibió el conductor.

“Por supuesto -replicó ella- Aparte creo que crecí mucho por dentro y en edad. Soy más grande, estoy más madura , soy mamá de dos hijos, aprendí de muchos errores y estoy feliz y contenta. Soy una mina súper simple ahora, voy a cocinar todos los días, amo mi trabajo”, respondió la invitada.

La entrevista de Victoria Vanucci con el equipo de LAM

Mientras explicó su cambio de pensamiento y estilo de vida, Nazarena Vélez aprovechó para elogiarla físicamente y ella, ante el encuentro con una vieja amiga, hizo un repaso por todo lo que se encontró televisivamente al volver al país. “El tiempo no pasó para ustedes, están más lindas que nunca. También la vi a Florencia de la V conduciendo Intrusos, no entiendo nada de los medios. Le deseo lo mejor a todos, es otro mundo, es otra Argentina ¡Yanina Latorre también está hermosa! ”, comentó.