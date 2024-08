Irreconocible: reapareció Matías Garfunkel y llamó la atención al mostrar cómo está hoy

Escuchar

Esta semana, el empresario Matías Garfunkel reapareció públicamente después de diez años y tras todos los conflictos que supo tener con su exmujer Victoria Vannucci, madre de sus dos hijos menores Indiana y Napoleón. El lunes, desde los Estados Unidos, país en el que vive, mantuvo una conversación virtual con el programa A la tarde (América) y sorprendió a más de uno al evidenciar cómo está hoy físicamente. Además, entre otras cosas, reveló el delicado problema de salud que atraviesa.

El empresario Matías Garfunkel vive en los Estados Unidos Cortesía Editorial Perfil

“Te vemos con un look completamente diferente al que pudimos apreciar hace una década. ¿Cómo se llamaría este look que usas? ¿Es como muy ortodoxo, verdad?”, le dijo desde el estudio Karina Mazzocco. Y es que a través de la cámara se pudo ver a Garfunkel con una kipá, anteojos, una barba blanca y larga y una camisa celeste.

“Desde 2016 en adelante que estoy bastante abocado al estudio de la Torá y me dedicó plenamente a lo que es la educación de mis dos hijos menores, Indiana y Napoleón, para ayudar a Victoria en lo que puedo”, expresó y en la misma línea aseguró que para él fue “muy complicado” todo lo que sucedió y que su intención es ayudar a la madre de sus hijos a que “pueda volver a ser quien fue”.

Así está hoy Matías Garfunkel (Foto: Captura de TV / América)

“¿Te aferraste a la religión porque estabas desolado? Vos siempre fuiste religioso, pero ahora estás muy abocado, ¿lo encontraste como un refugio?”, quiso saber la conductora. Ante esto, el entrevistado dijo: “Lo encontré como una manera de volver a las raíces. Cuando mi padre se enfermó se volvió más religioso, entonces yo busqué, con todo lo que me sucedió, volver a los inicios”.

Fue una extensa entrevista, donde Garfunkel habló, entre otras cosas, de los problemas económicos y del fin de su matrimonio con Vannucci. “No tengo plata, no tengo bienes. La única forma que tengo para poderme resarcir de todo el daño que le he hecho a ella es a través de la educación que les pueda brindar y de la experiencia que les pueda dar a nuestros dos hijos que tuvimos en común”, sostuvo el empresario de 50 años.

El lunes Garfunkel habló desde los Estados Unidos con el programa A la tarde (Foto: Captura de TV / América)

“¡Pero luchá Matías, levantá la guardia!”, le dijo Luis Ventura y enfatizó: “¡No estás muerto, estás vivo, respiras, te late el corazón! Te veo más resignado que con ánimo de lucha”. “No me ves resignado. Soy una persona que tiene sus problemas de salud, y que pone de sí lo mejor que tiene todos los días para poder darle la mejor educación posible a mis hijos y para poder tratar de recuperar a la persona que sigo perdidamente enamorado y que siempre estuvo cuando yo la necesité”, sostuvo Garfunkel.

Ante esto, desde el estudio le preguntaron por sus problemas de salud, ante lo que el empresario confirmó que padece “enfermedades”: “A mí por un tema de privacidad me gustaría no hablarlo demasiado. Tengo un tema de columna, un tema en el cuello. Tengo un tema por el cual algunas veces... a mí me cuesta decirlo... algunas veces sufro de parálisis espontánea que después se me va”. Ante esto, quisieron saber si se trataba de “una enfermedad neurodegenerativa”, a lo que él respondió que sí. Por otro lado, hace un tiempo Victoria Vannucci contó en una entrevista con LA NACION, que su exmarido “tiene bipolaridad hace muchos años y lo controla con una medicación”.

Durante el mano a mano, Mazzocco indagó un poco más en cómo recibió el diagnóstico de esta enfermedad. Garfunkel explicó que todo empezó a cuando vivían en Los Ángeles. Explicó que se le caían las cosas de las manos “y no entendía por qué”: “Siempre tuve temas de columna y de cuello. Estaba manejando y de repente sentía como si fuese una parálisis en la pierna, un dolor muy fuerte, como un calambre. No la podía mover, tal vez pasaba una o dos horas sin que pudiera moverla”. Ante esto empezó con los estudios.

“La verdad es que para mi este es un tema muy doloroso para hablarlo públicamente. Yo jamás me imaginé estando hoy hablando de estas cuestiones; también en especial porque con algunos de mis otros hijos tampoco las he hablado”, indicó. Ante esto, el periodista Diego Esteves quiso saber si se lo comunicó a sus dos hijos menores, con quienes convive. Él dijo que no, pero que los niños lo ven: “El otro día les había hecho una comida a los chicos. Mientras se las estaba sirviendo en una bandeja se me cayó todo y tuve que arrancar de cero”.

En cuanto a cómo trata esta enfermedad, dijo que aunque está medicado, “no hay un tratamiento definitivo; es progresiva”. “¿Tomaste algún recuerdo pensando en tus hijos?”, le preguntó Esteves y ante el pedido de repregunta, el periodista expresó: “Tenés hijos chiquitos y tenés, según estas contando, una enfermedad delicada y con mal pronóstico, ¿pensás en la vida de tus hijos sin vos en este plano?”. “Me duele horrores pensar en que ellos se queden sin padre y que Victoria se quede con una persona inválida, y que no la pueda ayudar completamente por el otro. La verdad es que sí”, sentenció Matías Garfunkel con la voz entrecortada.

