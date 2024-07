“Me sostienen”: la China Suárez reveló quiénes son su apoyo moral en tiempos “hostiles”

Escuchar

En el marco del Día de la Amistad, María Eugenia “la China” Suárez, compartió desde sus redes una serie de posteos en los que reveló quiénes son aquellas personas que ofician de su sostén diario, en particular cuando son tiempos “hostiles”, según aseguró. La artista suele ser el foco de diferentes problemáticas, en particular cuando estas contienen un alto contenido de ofensas por parte de los usuarios en sus perfiles oficiales. Es por ello que dejó en claro que no está sola.

Comentarios negativos, rumores y un sinfín de connotaciones ofensivas suelen posicionar a la China en el ojo público por cada uno de sus posteos en Instagram. Si embargo, en diferentes ocasiones dejó en claro que ella es consciente de que existen y los ha repudiado con extensos descargos en los que suele apuntar directamente contra los haters.

En un reciente posteo que publicó la artista en sus historias de Instagram, enseñó cómo se preparaba para trabajar. En un camerino y junto a sus compañeros de trabajo, dejó entrever una escena divertida en la cual la maquillaron para participar de su siguiente producción audiovisual. En esta oportunidad evitó hacer parte a sus amigos más íntimos a pesar de ser el Día de la Amistad.

“Con ellos te trabajo un sábado feliz”, empezó mientras se mostró con música de fondo a la vez que el resto la peinaba. “Mis compañeros del trabajo. Que sostienen, cuidan y alegran incluso en jornadas más hostiles”, sumó la China, al tiempo que agregó: “Gracias”.

El equipo de trabajo que hace feliz a La China (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Días atrás, la exCasi Ángeles fue incluida en un escándalo mediático en medio de los rumores de separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Según especularon sus seguidores, el posteo que hizo en su cuenta de Instagram, soltó una referencia para la pareja. “Unas ganas de hablar”, sentenció. A pesar de la presunta coincidencia y de la viralización de esta reacción, quedó allí y no se la vinculó nuevamente con el jugador del Galatasaray de Turquía, con quien habría tenido un affaire en el 2021.

El tierno regalo con el que Rufina Cabré sorprendió a la China

Luego de una jornada extenuante de trabajo, la artista se refugió en su casa junto a sus hijos. Allí mismo, Rufina Cabré —fruto de su relación con Nicolás Cabré― la sorprendió con un tierno regalo que la dejó sin palabras. Se podría decir que, “de tal palo, tal astilla”, ya que la pequeña es una artista y tocó una canción en el piano. Tras esos segundos de melodía, su madre quedó en silencio, sin pronunciar palabra alguna, y después de finalizar, las dos celebraron el lindo momento.

Cabe destacar que el pasado jueves la actriz rememoró el cumpleaños número 11 de Rufina con una serie de fotos de ella de pequeña, al tiempo que reflexionó: “Rufina. 11 años atrás nacía el amor. Mi primera hija, mi primer amor, mi maestra, mi budita. Mi deseo es estar a tu lado siempre, juntitas en todo. Gracias por tanto. Te amo con mi vida”. Por ende, además de sus compañeros de trabajo, como se mencionó más arriba, quienes ofician de un pilar fundamental para la autoestima de María Eugenia, son sus hijos y familia.

LA NACION