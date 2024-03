Escuchar

Tras su mediática separación de Gerard Piqué, Shakira centró toda su atención y energía en su carrera musical. El próximo viernes 22 de marzo, la cantante colombiana lanzará su nuevo disco Las mujeres ya no lloran y compartió a través de su canal de WhatsApp un adelanto del videoclip de “Puntería” junto a un inesperado galán que despertó más de un suspiro.

El nuevo single de Shakira cuenta con la colaboración de la rapera neoyorkina Cardi B y con la participación del actor británico Lucien Laviscount, el galán de Emily en París. El actor de 31 años, que conquistó a los espectadores de la exitosa serie de Netflix, posó sensual junto a Shakira y las provocativas imágenes encendieron las redes sociales.

Lucien Laviscount fue el elegido por Shakira para protagonizar su nuevo video musical "Puntería" que se lanza el viernes 22 de marzo Instagram

El actor del momento

El protagonista de “Puntería” debutó como actor, en 2002, con solo 10 años de edad, en la serie Clocking Off. Después llegaron otros trabajos para la televisión y en 2014 hizo su primera aparición en la pantalla grande en la película One Night in Istanbul. Sin embargo, su salto a la fama apareció de la mano de la serie Emily en Paris, a la que se sumó en la segunda temporada para dar vida a Alfie, el novio de Emily (Lily Collins). Su nombre alcanzó tal nivel de repercusión internacional que se rumoreó con la posibilidad de que se convierta en el sucesor de Daniel Craig en la saga de James Bond.

Las sensuales imágenes de Shakira junto a Lucien Laviscount causaron furor en las redes sociales Instagram

Laviscount, que se destacó en series como Scream Queens o la popular producción británica Skins, inicialmente fue convocado para participar en solo tres capítulos de Emily en Paris, pero el furor que causó su personaje le garantizó un coprotagonismo en la tercera temporada.

A lo largo del rodaje de la serie de Netflix, el actor aseguró que supo construir un vínculo estrecho con su compañera Lilly Collins, a la que definió como una especie de “hermana mayor” en el set. “ Como actriz es extremadamente generosa y como ser humano también ”, aseguró sobre su compañera.

A Laviscount le apasionan las artes marciales y la alimentación saludable. El actor se preocupa por cuidar su cuerpo y practica kickboxing, muay thai, jujitsu y es “muy fan de los estiramientos”. En diversas oportunidades le aseguró a la prensa que considera su rutina de ejercicios físicos es un bálsamo para su salud mental.

El actor mantiene un perfil bajo cuando de romances se trata y no se le conoce pareja públicamente. En 2015 fue vinculado con su compañera de reparto en Scream Queens, la actriz Keke Palmer, y en 2021 fue captado por los paparazzi de la mano y besándose con la cantante, modelo y actriz Jesy Nelson.

Cardi B y Shakira: dos diosas griegas

“Puntería” es una de las canciones nuevas que mayor expectativa disparó entre los millones de fanáticos de Cardi B y Shakira: no es la primera vez que la rapera muestra su admiración por la colombiana y esta colaboración entre ambas fue celebrada con fervor.

La rapera Cardi B se mostró muy emocionada de cumplir el deseo de cantar al lado de una de sus artistas favoritas, puesto que en diferentes ocasiones la neoyorquina ha expresado su admiración por la barranquillera Twitter

En el detrás de cámaras de “Puntería”, se observa a Cardi B y a Shakira personificadas como poderosas diosas sobre un trono de inspirado en la antigua Grecia. “Tú tienes buena puntería, sabes por donde darme pa’ que quede rendida... Rendida. Tienes estilo para llamar mi atención”, entona la letra que se alcanza a escuchar de fondo durante el rodaje de las escenas.

Según trascendió, en el videoclip Laviscount aparecerá en la historia representado como un centauro al que las cantantes lograrán convertir en un “hombre normal”.

Las mujeres no lloran

"Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo. No lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, aseguró Shakira Instagram

Hace siete años que la colombiana no publica un álbum. El último fue en 2017, El Dorado. No obstante, tras su separación de Piqué, la artista lanzó temas en colaboración con otros grandes músicos, donde todas las canciones trataron algún tema de la expareja, que comenzó su relación luego de Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en 2010.

Entre los temas destacan: “Te felicito”, con Rauw Alejandro, “Monotonía”, con Ozuna, “TQR”, con Karol G., “Acróstico”, con sus dos hijos, “Copa vacía”, con Manuel Turizo, “El Jefe”, con Fuerza Regida” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, el que comparte con Bizarrap, el que se convirtió en el corte más exitoso de todos.

