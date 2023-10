escuchar

Desde que se instaló en Miami, Antonela Roccuzzo amplió considerablemente su círculo amistoso. Si bien se reencontró con sus amigas de siempre, Elena Galera y Romarey Ventura, esposas de Sergio Busquets y Jordi Alba, respectivamente, también comenzó a frecuentarse con Victoria Beckham. Incluso las mujeres ya compartieron desde salidas en parejas hasta “noches de chicas”. No obstante, recientemente la rosarina fue vista con una misteriosa mujer y más de uno comenzó a preguntarse, justamente, quién era. Se trata de Julia Perez, una modelo e influencer que causa furor en las redes.

La madre de Thiago, Mateo y Ciro es fanática del fitness y cuando se mudó a los Estados Unidos decidió no entrenar en solitario, sino sumarse, junto con Elena Galera, a un grupo. Actualmente, las amigas asisten a un espacio llamado “Laboratorio de glúteos”, que es coordinado por el entrenador Bret Contrera, donde solo se entrenan mujeres.

Justamente allí ambas conocieron a Julia Perez y entablaron una gran relación. Incluso la influencer compartió hace unos días una postal de las tres en pleno entrenamiento. En la imagen se las pudo ver a plena sonrisa frente al espejo y con looks combinados. “El equipo no falla”, escribió y la rosarina no dudó en compartirlo en sus propias Stories.

Anto Roccuzzo compartió una foto en el gimnasio y mostró quién es su nueva amiga (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Pero, ¿quién es la nueva amiga de Anto Roccuzzo? Julia Perez es modelo e influencer de moda y fitness. Tiene más de 120 mil seguidores en TikTok y 667 mil seguidores en Instagram. Activa usuaria de las redes, la mujer comparte todo tipo de contenido: desde producciones de fotos en traje de baño hasta salidas nocturnas, sesiones de entrenamiento con sus exclusivos outfits deportivos de la marca con la cual trabaja, paseos en yate y también viajes por Italia, Grecia, París y México, entre otros destinos.

Julia Perez habla tres idiomas: inglés, portugués y español. Si bien nació en Brasil y su familia materna es brasileña, contó que sus abuelos paternos son españoles y su propio padre nació en los Estados Unidos. Es por eso que en la descripción de su Instagram tiene como ubicación: “Estados Unidos, Brasil y España”.

Julia Perez es fanática del fitness y comparte sus sesiones de entrenamiento en las redes Instagram @perezjulianew

La influencer tiene un físico escultural, producto de sus largas sesiones de entrenamiento. Con el paso del tiempo pasó a convertirse en una referente del mundo fitness. Incluso suele darles consejos a sus seguidores, con quienes interactúa con frecuencia, siempre vestidas con destacados outfits de la marca Bombshell.

Julia Perez es influencer y modelo y tiene 667.000 seguidores en Instagram Instagram @perezjulianew

Julia Perez, la nueva amiga de Antonela Roccuzzo (Foto: Instagram/@perezjulianew)

Julia conoció a Antonela Roccuzzo en Miami y, entre abdominales y estocadas, las mujeres forjaron un gran vínculo. Se dan ánimo en las largas sesiones de entrenamiento, en las cuales nunca faltan las risas y las fotos.

Lionel Messi saludó a Bizarrap, Nicki Nicole, Peso Pluma y Duki: el guiño de la cantante rosarina a Anto Roccuzzo

Pero, Antonela Roccuzzo no solo genera “buenas vibras” entre sus compañeras de entrenamiento, sino también entre referentes de la música. En el partido de Inter Miami y Cincinatti, donde Las Garzas perdieron por 1-0 y quedaron afuera de los playoffs, Lionel Messi recibió en el sector VIP del estadio DRV PNK a Bizarrap, Nicki Nicole, Duki, Louta y Peso Pluma. Pero, el encuentro no terminó solo con un saludo, sino que también hubo foto.

Nicki Nicole registró el encuentro con Lionel Messi y recordó a Antonela Roccuzzo Instagram (@nicki.nicole)

A pesar de la tristeza por haber perdido el partido, Messi accedió gentilmente a posar para una foto grupal junto a los músicos argentinos. La intérprete de “X eso bebé”, la compartió en sus redes e incluyó un guiño a Antonela Roccuzzo. “Faltó la reina”, deslizó la cantante, debido a la ausencia de la empresaria, quien usualmente acompaña a su marido en los partidos.