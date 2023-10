escuchar

No importa en qué país se encuentre, Antonela Roccuzzo dedica la mayor parte de su tiempo libre a entrenar. Y, aunque es disciplinada, no hay nada que la motive más que ejercitarse en compañía y, si es con amigas, mejor. Es por esto que en las últimas horas, la esposa de Lionel Messi compartió una foto en el gimnasio que asiste en Miami y mostró quién es su nueva amiga.

“El equipo no falla”, dice la imagen que replicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene 37.2 millones de seguidores, en donde se la ve a la rosarina posando en el espejo del establecimiento junto a su amiga de siempre, Elena Galera, mujer del futbolista español Sergio Busquets. Pero, ¿quién es la otra mujer?

Anto Roccuzzo compartió una foto en el gimnasio y mostró quién es su nueva amiga (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Julia Pérez es modelo, influencer y se ejercita con frecuencia en el gimnasio ubicado en el sur de Estados Unidos, que según la página oficial del mismo fue “nombrado uno de los 20 mejores gimnasios de EE.UU. por Men’s Health, Glute Lab y es el principal centro de entrenamiento físico y de fuerza en San Diego”. En su cuenta de Instagram, la joven posee 651.000 seguidores y comparte todo tipo de contenido. Desde sus viajes, fotos en yates, salidas nocturnas y, por supuesto, sus rutinas de entrenamiento.

Julia Pérez, la nueva amiga de Antonela Roccuzzo (Foto: Instagram/@perezjulianew)

Por su parte, Anto también aprovecha sus momentos libres para salir de shopping y eso hizo durante este lunes. Desde su red social, la madre de Mateo, Thiago y Ciro mostró su recorrida por algunos reconocidos locales de Miami y no pudo evitar entrar a una casa de indumentaria deportiva.

Sin embargo, la esposa del jugador del Inter de Miami no solo sorprende desde sus redes sociales, sino también a donde quiera que vaya. Durante la primera semana de septiembre, mientras Messi se encontraba en Argentina para vestir la albiceleste y recibir a Ecuador en el Estadio Monumental, Roccuzzo viajó a México para asistir a un evento de una de las marcas de joyas más lujosas del mundo y se robó todas las miradas con su imponente look, motivo por el cual no quedan dudas que además del fitness, la moda es su otra pasión.

Antonela Roccuzzo lució un vestido plateado en el evento que organizó Tiffany (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

El evento era de la marca de joyerías Tiffany & Co., cuya sede central se encuentra en Nueva York, más precisamente en la Quinta Avenida. Es por esto que para la ocasión, lució un vestido escotado de satén color plateado y muchos brillos. “Muy feliz de formar parte de la familia de @tiffanyandco. Muchas gracias por este evento tan increíble”, escribió en las dos imágenes que posteó.

Además de más de los cuatro millones de likes que recibió, obtuvo miles de comentarios. “Que bellaaa”; “Perdón capitán por ver esta publicación”; “Primera dama, amor de nuestro amor, diosa de nuestro dios”; “Hermosaaa. Dios te bendiga. Saludos desde Colombia”; “Para los hombres, Antonela tiene bigotes, es la esposa del rey”; “Detrás de un gran Leo, hay una enorme Antonela. Maravillosa mujer” y “La mujer del hombre que más alegrías me dio. No se mira ni se likea”, contestaron solo algunos.