La familia Messi causó una verdadera revolución desde su llegada a Miami. Donde sea que vaya, Lionel tiene una multitud que lo persigue y celebra verlo con la pelota en los pies. Si bien, no se hizo presente en los últimos encuentros de Inter Miami debido a una molestia física, se estima que podría sumar minutos este sábado en el partido contra Cincinnati FC. Pero, a pesar de que está enfocado en su recuperación, no se alejó del todo de las canchas, aunque no en el rol de jugador, sino más bien de padre. Fue, junto a Antonela Roccuzzo, a ver un partido de fútbol de su hijo Mateo, que juega con los niños de ocho años, justamente en su mismo club. ¿Lo curioso? También lleva el 10 en la espalda.

Los dos hijos mayores de “La Pulga” decidieron dar sus primeros pasos en el mismo deporte que su padre. Mientras que Thiago, con 10 años, integra la Sub 12 de Inter Miami CF Academy, su hermano Mateo, de 8, juega en la Sub 9.

Justamente ese fue un tema que surgió durante la entrevista que dio Leo con Migue Granados. “¿Juegan bien?”, quiso saber el conductor, pero para su sorpresa el “10″ se limitó a esbozar una sonrisa y respondió entre risas: “Les gusta mucho”. Incluso hizo una revelación sobre las distintas personalidades de los pequeños adentro de la cancha. Mientras Thiago no mira para afuera e intenta pasar inadvertido, Mateo es todo lo contrario “hace una jugada y te mira”.

Thiago Messi junto al resto de sus compañeros de la Sub 12 de Inter Miami Twitter (@InterMiamiCF)

Mateo Messi junto al resto de sus compañeros en las divisiones inferiores del Inter Miami Twitter (@InterMiamiCF)

Justamente, en las últimas horas, se viralizaron en las redes sociales varias imágenes que emocionaron a los fanáticos del clan Messi-Roccuzzo. Según los usuarios, el matrimonio fue a ver el partido de Mateo.

En un video que publicó la cuenta de Instagram @queen.anto, se pudo ver en las gradas a Antonela, vestida con un pantalón blanco, un top verde y zapatillas, sentada junto a Lionel Messi. Incluso, hasta captaron el momento en el que le hizo un comentario a su marido sobre algo que sucedía en el campo de juego. Detrás de ellos, en tanto, estaba su hijo menor, Ciro, de 5 años, y a un costado, Jorge Messi, el padre de Leo.

Anto Roccuzzo y Leo Messi alentaron a Mateo en su parido con la Sub 9 (Foto: X @M30Xtra)

Asimismo, y gracias a imágenes que se publicaron en las redes correspondientes a los partidos de los niños, los fanáticos advirtieron un detalle que los emocionó profundamente. Tanto a Thiago como a Mateo les dieron la camiseta número 10, la misma que usa su padre, tanto con Las Garzas como con “La Scaloneta”.

Esta no es la primera vez que Antonela y Lionel hacen de un entrenamiento de sus hijos un plan familiar. El propio futbolista compartió, semanas atrás, en su cuenta de Instagram postales junto a su esposa y sus dos hijos más pequeños en las gradas mientras alentaban a Thiago.

Asimismo, ni bien regresó a los Estados Unidos después de sus compromisos con la selección argentina en septiembre, La Pulga fue, con Mateo y Ciro, a ver la práctica de su primogénito con la Sub 12. Allí, además de saludar a algunos de los jugadores juveniles del club, se puso en “modo DT” y hasta dio indicaciones en el campo de juego.