Un Lionel Messi distendido, relajado y sereno le abrió las puertas de su casa de Miami a Migue Granados para grabar un mano a mano para Soñé que volaba (Olga). Este jueves se emitió la entrevista, que duró alrededor de 40 minutos, y viró por distintas partes de la vida de Leo, desde sus amigos en el deporte, su etapa en París, el próximo Mundial y su día a día en los Estados Unidos. Asimismo, durante la charla se filtró el nombre de su esposa Antonela Roccuzzo y el 10 mostró su costado más sensible al hablar de ella y cómo se desempeña en su rol de madre de Thiago, Mateo y Ciro.

La familia fue uno de los temas centrales de la entrevista. Si bien cuidó bastante las formas, Leo reflexionó sobre las distintas personalidades de sus hijos. A Ciro lo describió como “terrible” aunque con la salvedad de que, con cinco años, aún está definiéndose. Mateo disfruta y alimenta el propio reconocimiento que recibe y Thiago es el más reservado y al que no le gusta la exposición.

Lionel Messi fue entrevistado por Migue Granados para Soñé que volaba (OLGA); habló de su vida en Miami, su familia y la selección (Foto: Captura OLGA)

“A Thiago le cuesta más hablar. Con Antonela tiene más confianza para contarle las cosas”, indicó el entrevistado. “Y a la noche te cuenta lo que le contó”, advirtió Migue y aprovechó para preguntarle: “¿Ella es buena madre?”. Leo no dudó ni un segundo en responder: “Sí”. Y con una cara de adoración total aseguró lo mucho que la admira.

Durante la entrevista con Migue Granados, Leo Messi mostró su costado más sensible al hablar de cómo es Antonela Roccuzzo como madre Ig / @antonela

“La verdad que ella pasa las 24 horas con ellos. Nosotros estamos afuera mucho tiempo, viajes partidos, selección, pretemporada. A veces nos vamos un mes, un mes y medio, dos meses y ella está todo el día”, sostuvo Leo y en la misma línea se sinceró y dijo: “Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo”.

Leo Messi recordó cómo conoció a Antonela Roccuzzo

En una parte de la entrevista, Migue Granados le preguntó a Messi por sus vínculos y sus amistades. Si bien tiene grandes amigos del fútbol, como Luis Suárez, Cesc Fabregas y Sergio Busquets, aquellas relaciones por fuera del deporte no son tan conocidas. Leo sorprendió a más de uno al revelar que aún le quedan algunos amigos de la Argentina, aunque pocos, puesto que se fue del país cuando era niño y en una época donde “la comunicación era complicada”. Y justamente uno de estos amigos fue el que lo llevó a conocer al amor de su vida.

“De hecho, uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela”, expresó el capitán de la selección argentina. “Y ahí mantuve la relación”, agregó. La historia de amor entre los rosarinos no es ninguna novedad. Se conocieron de chicos a través del primo de Anto, se reencontraron de grandes y formaron una familia que actualmente reside en Miami. Sin embargo, aún hay detalles que no son tan conocidos y esta vez fue el propio protagonista quien los compartió.

Durante la entrevista con Migue Granados, Leo Messi recordó cómo conoció a Antonela Roccuzzo (Foto: Captura Soñé que volaba)

“Yo empiezo a jugar en Newell’s con seis años y empiezo con él. Me hice amigo, iba a la casa y ahí conocí a Antonela, de chico”, recordó el campeón del mundo. “Te comiste a la prima….”, acotó Migue, pero rápidamente Leo le aseguró que “de chico no”. En esta misma línea contó que después de conocerla, se fue a vivir a España y no fue hasta tiempo después que sus caminos volvieron a cruzarse: “Tuve un par de años donde no nos comunicábamos porque era jodido y después ya con 16, 17 años nos volvimos a reencontrar”.