Quién es L-Gante, el músico que bate récords en Spotify y YouTube junto a Damas Gratis

Hace apenas unos días, la colaboración entre L-Gante y Damas Gratis logró consagrarse como un enorme éxito en las plataformas de música al superar rápidamente el millón de reproducciones. “Perrito Malvado” cuenta además con un videoclip que está segundo en tendencias en YouTube y se convirtió en uno de los éxitos del momento.

Pero esto no es más que uno de los tantos hitos de la corta y creciente carrera de L-Gante. Elian Valenzuela nació un 5 de abril de 2000 en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y decidió meterse en el mundo de la música cuando tenía tan solo 15 años. En ese entonces, el programa nacional de Conectar Igualdad le brindó acceso a una computadora con la que grabó sus primeras canciones de la mano de su productor.

No fue sino hasta 2018 en el que consiguió su primer éxito. Con más de dos millones de reproducciones en Spotify y seis millones en YouTube, el primer tema que el joven escribió logró escalar en las plataformas y hacer que su nombre empiece a sonar con fuerza en el ambiente.

El tiempo siguió pasando y el cantante continuó apostando por la música. No obstante, el éxito no llamaría a su puerta y sus temas, pese a ser muy escuchados, no lograban trascender de la manera esperada. Al mismo tiempo, un boom musical catapultaba a muchos artistas argentinos y las BZRP Music Sessions estaban cada vez más en boca de todos.

L-Gante tiene 21 años y su salto a la fama llegó de la mano de su tema L-Gante RKT

El año 2020 llegó con buenas noticias para L-Gante. El joven se contactó con Papu DJ y esta mezcla de reguetón con cumbia se consagró como el gran éxito -hasta el momento- en la carrera del joven cantante. Actualmente, supera las 62 millones de reproducciones en Spotify y las 117 millones en YouTube. L-Gante RKT logró ser su mayor éxito.

Siendo uno de los artistas más escuchados de la Argentina, le llegó el momento de protagonizar una BZRP Session. Tráiler de por medio y mucha publicidad, la expectativa entre sus seguidores no paraba de crecer. Sin embargo, una noche antes de que saliera el tema, fue detenido en la provincia de San Juan. Liberado a las pocas horas tras comprobarse que no estaba generando disturbios, la noche del miércoles 10 de marzo se estrenó su colaboración con Bizarrap y es, todavía al día de hoy, la número uno.

L-Gante participando de la BZRP Session

Ahora, su nueva colaboración, esta vez con Damas Gratis, lo posiciona nuevamente en el centro de la escena musical argentina. Siendo muy comentado en redes sociales y con un crecimiento constante, el joven de 21 años continúa con su carrera artística con muchos más proyectos en puerta.

LA NACION