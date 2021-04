Viviana Fein, la fiscal del caso Nisman, se vacunó, agradeció al Presidente e hizo la “V”

Viviana Fein, la exfiscal del caso de la muerte de Alberto Nisman, que estuvo por casi un año en el centro de la atención mediática por esa causa, se vacunó en estos días contra el coronavirus. La exfuncionaria judicial, que actualmente está jubilada, publicó la foto posterior al momento de su inoculación en sus redes sociales, pero un par de detalles convirtieron esa imagen en un fenómeno muy comentado en las redes sociales.

Sucede que la fiscal que instruyó la causa Nisman durante 11 meses sin llegar a una conclusión sobre el motivo de su muerte -asesinato, suicidio o suicidio inducido-, se sacó la foto luego de vacunarse haciendo la “V” y escribió un agradecimiento al presidente Alberto Fernández.

La exfiscal Viviana Fein subió su foto a su cuenta de Facebook luego de vacunarse contra el coronavirus Captura Facebook

En la imagen que la exfiscal subió a su cuenta de Facebook, y que reprodujeron luego muchos usuarios de redes sociales, especialmente en Twitter, se la ve junto a la persona que aparentemente la vacunó, con barbijo y realizando la clásica “V” de la victoria peronista.

“Estoy muy feliz. Un momento inolvidable. Gracias, Argentina. Gracias, Alberto”, escribió la exfiscal en su posteo. El gesto y el agradecimiento de Viviana Fein luego de vacunarse no tardó en difundirse en las redes sociales, donde fue fuertemente criticado por los usuarios, que relacionaron su actitud con una posible falta de parcialidad en su desempeño en el caso Nisman.

Este medio intentó comunicarse con Fein, que no hizo declaraciones sobre el tema de su foto. Solo se pronunció al respecto de las versiones que circularon de que había borrado la foto de sus redes. “No borré la foto de mi Face y no tengo por qué hacerlo”, expresó. La publicación estaría puesta sólo para que puedan verla sus amigos de esa red social, es decir, no abierta al público en general.

La fiscal Fein y el caso Nisman

El fiscal a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, fue hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero en la noche del 18 de enero de 2015. Cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta, Cristina Kirchner, por el Memorándum de entendimiento con Irán, que para el fiscal fue una maniobra para encubrir a los sospechosos iraníes de haber volado la mutual judía en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y 300 heridos.

La exfiscal Fein fue la encargada del caso desde el principio, estando en la escena del crimen en la misma noche en que encontraron el cuerpo de Nisman. En su actuación, la mujer había cosechado un sinfín de críticas por parte de la exesposa de Nisman y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, quien no dudó en enfrentar a la fiscal, recusarla y acusarla de tener una idea preconcebida para investigar sólo la hipótesis del suicidio, escenario que la propia Fein se encargó de negar una y otra vez.

La fiscal Viviana Fein fue cuestionada en las redes por el poteo que hizo luego de vacunarse Archivo

Además, en diciembre de 2016, el fiscal federal Eduardo Taiano denunció a Fein y al exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni por irregularidades en la preservación de las pruebas y del lugar donde se halló muerto al fiscal que investigaba el atentado a la AMIA.

Fein dejó la causa en marzo de 2016, cuando pasó a la Justicia Federal y presentó su renuncia en abril de ese mismo año. En declaraciones posteriores a su retiro, la exfiscal del caso dio su punto de vista sobre lo que, para ella, había pasado con Nisman. En declaraciones a radio La Red, en mayo de 2016, dijo que el fiscal de la causa AMIA se había visto “obligado” a quitarse la vida. “Lo instigaron, o lo indujeron”, aseguró.

