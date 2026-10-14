Quién es Miren Algañarás, la actual esposa de Darío Giordano, con quien se casó cuatro años después de la muerte de Romina Yan

Una de las personas que se volvió blanco de críticas tras las declaraciones que realizó Valentín Yankelevich, en las que denunció maltratos físicos y psicológicos perpetrados en su infancia por su progenitor, Darío Giordanno, fue Miren Algarañas. Se trata de la segunda esposa del empresario audiovisual, a quien conoció en el año 2012. ¿Pero quién es esta mujer alejada de los medios?

Miren Catalina Algañarás es una reconocida chef, quien hasta el año 2015 tenía un local de comida boutique, Porota, Cocina de Herencia, ubicado en el corazón del barrio de Palermo. Pero, al enamorarse del empresario y dar a luz a su único hijo en común, Dante, decidió cerrar las puertas del lugar y mutar su empresa a un servicio de catering para eventos.

Darío Giordano y Miren Algañarás revista Pronto

Según reveló Santiago Sposato en América TV, la mujer llegó a la vida de Darío dos años después de la muerte de Romina Yan y luego de haber mantenido un romance con otro personaje mediático, Mike Amigorena. “Darío conoció a Romina en Telefe y se casaron en 1998. Entre el 2000 y el 2006 tuvieron tres hijos. En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto porque no quiere decir que sea por la pareja, pero coincide con el año en que empezaron las agresiones. Decía Valentín que las agresiones comenzaron cuando él tenía nueve años. Exactamente en el año 2012. Dos años más tarde, Darío se casa con Miren″, recapituló el panelista.

Desde que salió a la luz la entrevista del hijo de Romina Yan, todos los medios de comunicación trataron de obtener la palabra de Darío o Miren, pero debido a que cuentan con domicilio alejado, se desconoce su paradero exacto. “Ella es una chef que tiene emprendimientos gastronómicos. Por eso es que no se sabe si está en Miami o en Chapadmalal, porque dicen que ella se hizo un emprendimiento y tiene una casa en esta localidad”, reveló el periodista.

“Una vez que Miren entra a la familia, empieza este desastre. Y lo que él (Valentín Yan) dice es que esta mujer ‘omitía’, pero yo podría decir, por cosas que me he enterado, que podría haber sido cómplice también de esto. Según su relato, los golpes empiezan cuando ella estaba ya en pareja con él”, explicó la periodista Marcela Coronel, también por la pantalla de América, sobre el grave comportamiento que tenía la cocinera con los hijos mayores de Darío Giordano.

La cocinera puso en privado su perfil de Instagram por las críticas que recibió tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Debido a la gran cantidad de mensajes amenazadores y críticas que recibió, en las últimas horas la cocinera decidió cerrar su cuenta. Sin embargo, muchas personas lograron tomar capturas de sus imágenes familiares en las que mostraba los detalles de su vida familiar.