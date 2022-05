Quién es Rusherking, el artista del género urbano que vinculan a la China Suárez

En las últimas horas, se mencionó mucho a Rusherking por el video en el que se lo ve muy cerca de Eugenia “La China” Suárez, durante el after party de los Martín Fierro. Más allá de esto, el joven cantante es muy reconocido desde hace tiempo en la industria de la música y según contó en alguna oportunidad, tuvo que luchar mucho para llegar hasta donde está.

La China Suárez y Rusherking en la fiesta de los Martín Fierro

El nombre real del artista es Thomas Tobar, y este viernes cumplirá los 22 años. Aunque ya empezó a tener reconocimiento en 2020, el 2021 fue consagratorio para él, con canciones que cosecharon millones de reproducciones y le dieron un lugar importante en la escena musical. El caso más significativo es el de Además de mí, que primero fue lanzado junto a Tiago PZK y tiempo después tuvo un remix donde se incluyeron a otros artistas.

En octubre de 2021, Rusherking visitó PH, Podemos Hablar (Telefe) y se refirió a su infancia y al esfuerzo de sus padres por salir adelante. “Mi papá es taxista y mi mamá ama de casa en Santiago del Estero. Una infancia muy humilde, a veces no teníamos para comer”, comenzó. El joven nació en La Banda y allí vivió hasta los 17 años, cuando decidió empezar a viajar.

Con respecto a su infancia, recuerda que él era consciente de la situación económica que atravesaba su familia: “No exigíamos regalos, juguetes o cosas porque sabíamos la situación”. En cuanto al lugar donde creció, Rusherking lo recordó como con “calles de tierra, muy pocas luces. Muy poca gente y muy poco transitado. Pero un hermoso barrio”, según le dijo a La Capital.

Rusherking recordó cómo fue su infancia en Santiago del Estero

Más allá de su crianza, allí empezó su amor por el freestyle y sus primeras competencias. A medida que consiguió éxito, cada vez se lo tomó más en serio y sus padres le dieron el apoyo que necesitaba. Allí es también donde se origina el nombre artístico que lo acompaña y con el que consiguió tanta popularidad. “De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher”, reveló. En el mundo de los videojuegos, un rusher es un jugador que ataca rápidamente a los rivales y busca tomarlos por sorpresa y esa es la definición que le pusieron sus amigos al artista, que luego agregó “king” como complemento.

A los 19 años, viajó a Buenos Aires para grabar el videoclip de una canción. Cuando volvió a Santiago del Estero, recibió el mensaje de una productora que quiso traerlo a la Ciudad para trabajar y a partir de ahí comenzó otra etapa de su carrera.

A pesar de esto, hasta que comenzó el éxito masivo las cosas no fueron fáciles. En el ciclo televisivo, Rusherking comentó que debió dormir “en el sótano de una peluquería” y que a veces tampoco tenía un lugar para sentarse a comer.

Ya instalado como uno de los referentes del género urbano, a lo largo de su corta carrera tiene un lugar importantísimo junto a artistas como Duki, Lit Killah, Tiago PZK, Nicki Nicole, Cazzu, Khea, Trueno y muchos otros. Por supuesto que además de la China Suárez, su situación sentimental fue noticia cuando se terminó la relación con María Becerra. Después de años juntos, ambos anunciaron en redes la separación y la cantante se mostró muy afectada.

Rusherking y María Becerra, cuando todavía eran pareja Archivo

Ahora, él se dejó ver con la actriz en el after party de los Martín Fierro y ella respondió con enigmático video que dejó muchas dudas.