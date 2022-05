La noche de la China Suárez: no fue a los Martín Fierro, pero sorprendió con su look informal en el after party

Este domingo se llevó a cabo la celebración por los 50 años de los Martín Fierro, el premio más importante de la televisión Argentina. La ceremonia contó con la presencia de las figuras más reconocidas del espectáculo, en una jornada colmada de emoción, homenajes y recuerdos que se extendió desde las 19:30 hasta la 01:00 del lunes. Si bien la formalidad finalizó en ese horario, la noche siguió con after party en el mismo Hotel Hilton y sumó el arribo de famosas como La China Suárez, que no pasó desapercibida.

Como es habitual, luego de cada evento importante es normal que se realice un festejo para darle un broche de oro al día. En esta oportunidad, el baile y la música se hizo presente desde la 1.30 y fueron varios los invitados que aportaron su carisma a la noche, tal es el caso de la actriz, que si bien no asistió al festejo formal, sí lo hizo a lo que vino luego.

Mientras las redes sociales comenzaron a hacerse eco de los looks, mejores momentos, los ganadores y diversas cuestiones en relación con el evento de APTRA, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio se mostró alegre y divertida junto a amistades como Lali Espósito, quien ganó el premio a mejor jurado y “mejor big show” de la televisión, con su participación en La voz Argentina (Telefe). Sin embargo, la presencia de la artista no llamó la atención por la confidencia que lleva con la cantante, sino que en esta ocasión asombró por su inesperada unión con nada más y nada menos que con Ángel de Brito, con quien no mantiene un buen vínculo desde hace un tiempo.

El baile entre Ángel de Brito y la China Suárez

En una publicación que compartió la cuenta @elejércitodelam en Twitter, se puede ver un video del momento en el que la modelo y el periodista comienzan a bailar. La escena empieza con la presencia de la actriz Mariana Genesio Peña, quien se mostró al ritmo del hit Disciplina con su propia compositora. En el mismo escenario, se encontraba el conductor junto a Jimena Barón. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, en ese preciso instante Suárez se acercó a él y se mostraron completamente cercanos.

Inmediatamente, los usuarios hicieron foco en su presencia y remarcaron lo extraño de la situación. “¿Ellos dos juntos? ¡Qué raro!”, “¿Se reconciliaron?”, fueron algunos de los comentarios que hicieron en la red del pajarito.

La ex Casi ángeles se lució con un outfit casual, con un top plateado y unos jeans color azul, en contraste a los vestuarios extravagantes que vestía la mayoría de los presentes. De esa manera, dejó a entrever que dejó los enfrentamientos de lado y abrió paso a una posible reconciliación con el presentador de televisión.

Sin alimentar aún más las versiones y rumores de una posible amistad, fue el propio de Brito quien respondió a los interrogantes y explicó la situación con un tuit que escribió en la misma publicación. “Yo bailaba con mi compañera Cobra -Jimena Barón- y alguien me saco a bailar”, expresó junto al emoji de una cara con anteojos negros, dejando en claro que el acercamiento no se dio por iniciativa de él.

La explicación de Ángel de Brito tras el acercamiento con La China Suárez Captura de Twitter

El enfrentamiento Suárez y de Brito data desde los comienzos del programa Los Ángeles de la mañana, donde él se desempeña como conductor desde 2016. La actriz se pronunció en contra del ciclo en varias ocasiones por el trabajo que las panelistas y el conductor realizan sobre su vida privada.

“Qué peligrosas las mujeres patriarcales y machistas. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación. Las cosas que uno debe escuchar en el 2020, chicas”, escribió en una ocasión tras escuchar a las “angelitas” opinar sobre la forma en que decidió confirmar su tercer embarazo.

En 2021, ambos tuvieron un nuevo cruce luego de que de Brito dijera que en España “no la conoce nadie”, y en la última oportunidad la artista hizo un fuerte descargo luego de las declaraciones que hicieron en el programa sobre su affaire con el futbolista Mauro Icardi.

La China Suárez y Ángel de Brito bailando en la post-fiesta de los Martín Fierro 2022 Captura de Twitter

Si bien fueron varias las ocasiones donde hubo reproches y discusiones, en esta oportunidad el escenario fue distinto y al parecer La China está predispuesta a dejar de lado las diferencias y empezar un nuevo capítulo, alejada de los escándalos que enfrentó en el último tiempo.