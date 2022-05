La novia de Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández: “Espero que algún día...”

A pesar del paso del tiempo, la interminable pelea entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se mantiene más firme que nunca. Tras varios años de perimetrales, acusaciones de violencia de género, reproches por la manipulación de las tres hijas que tuvieron juntos e indirectas tiradas a través de los medios, ninguno de los dos aceptó retroceder ni un centímetro en esta encarnizada batalla. En su más reciente conflicto ella no solo aseguró que él se niega a llevarlas desde el colegio hasta su casa sino que implicó que su nueva novia “cobró por relaciones sexuales”. Aunque este tipo de cruces ya se convirtieron en algo cotidiano, en esta ocasión algo cambió: la pareja del exfutbolista rompió el silencio y decidió responderle a la mediática.

Continúa la pelea entre Cinthia Fernándes y Matías Defederico

Un par de días atrás, Cinthia Fernández utilizó su cuenta de Instagram para compartir el duro momento que vivió junto a sus hijas. De acuerdo a lo que explicó tanto en sus redes como en diversos programas del espectáculo, intentó llevar a las niñas a una clase de equitación que tienen en el interior del barrio privado en donde vive el padre pero los empleados de seguridad no las dejaron ingresar. Entre llantos y peleas, convocaron a la Policía y ella debió explicar por qué necesitaba entrar.

Al escándalo se sumó que Defederico se negó a llevar a Charis, Bella y Francesca desde la escuela hasta el hogar de la panelista e insistió en dejarlas en la puerta del barrio privado, desde donde deberían caminar seis cuadras. “Yo argumenté por qué razón fui a buscar a las nenas antes al colegio, dos veces. Ellas no deben caminar seis cuadras en el frío, llegan dormidas, cansadas, cargando las mochilas porque la persona intermediaria por problemas de salud no puede. No es voluntad que no las veas, es cuestión de lógica, papi”, expresó Cinthia luego de que él la acusara de mentir para no dejarlo ver a sus hijas.

Cinthia Fernández habló sobre la novia de Matías Defederico instagram @cinthia_fernandez

“Espero que algún día sanes”

A la ya compleja situación se sumó un hecho sin precedentes, ya que se extendió a Laura Alvo, la actual novia de Matías. A pesar de que siempre prefirió mantenerse al margen de las polémicas de su pareja, cuando Cinthia habló sobre ella no dudó en saltar a defenderse. En un reciente segmento de preguntas y respuestas abierto en su perfil de Instagram, la exangelita recibió un mensaje que leía: “¿Es verdad que tenés un video de la actual de tu ex cobrando por sexo?”.

En respuesta, ella tipeó: “Lo leí en un portal que salió. Me llegó a mi WhatsApp, pero la verdad no soy quién para opinar. Es un trabajo y no tiene nada de malo, no sé por qué la gente se horroriza”. Indignada por esas declaraciones, Laura realizó un descargo en sus Historias de Instagram en donde, aunque no etiquetó a Fernández, dejó bien en claro a quien estaba dirigido su enojo.

La novia de Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández instagram @lau_alvo

“Bueno querida, no te contesté nunca nada por educación y por el respeto que le tengo a tus hijas y a mi pareja. Pero no te voy a permitir que hables y me difames con esta acusación cuando vos no me conocés ni sabés nada de mí. Espero que algún día sanes”, manifestó. Por el momento, la aludida no hizo comentarios al respecto.