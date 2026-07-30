Quién es Sabrina Corés, la ex Gran Hermano que saldría con Gastón Edul

Un inesperado romance comenzó a dar que hablar en el mundo del espectáculo. En la emisión de LAM (América TV) del miércoles 29 de julio contaron que Gastón Edul estaría iniciando una relación con Sabrina Cortez, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe). Según trascendió, ambos se frecuentaban desde hacía un tiempo y, en las últimas semanas, el vínculo habría dado un paso más, alimentando las versiones de un incipiente noviazgo.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa durante el programa conducido por Ángel De Brito. El panelista aseguró que el vínculo entre ambos no sería reciente y compartió algunos detalles sobre cómo habría evolucionado la relación. “Esto es algo que viene de larga data porque no es la primera vez”, sumó.

Quién es Sabrina Cortez

Quién es la influencer que estaría de novia con el periodista deportivo (Foto: Instagram @cortezsabri)

La exposición pública de Sabrina Cortez comenzó con su participación en Gran Hermano 2023. Durante su paso por el reality, ingresó a la casa, fue eliminada, volvió gracias al repechaje y, finalmente, quedó fuera de la competencia, convirtiéndose en una de las participantes más comentadas de esa edición.

Sabrina Cortez fue parte de Gran Hermano 2023

Mientras estuvo en el programa, acaparó la atención por el romance que inició con Alan Simone, otro de los participantes. Aunque la relación continuó por un tiempo una vez terminado el ciclo, con el correr de los meses ambos decidieron ponerle fin al vínculo.

Estuvo en pareja con Alan Simone, su compañero de esa edición del reality

Tras su salida de la televisión, Cortez dejó de lado su carrera como contadora para enfocarse de lleno en el mundo del espectáculo y las redes sociales. En la actualidad reúne más de 900 mil seguidores en Instagram, donde comparte campañas como modelo, contenido sobre su estilo de vida y reflexiones personales.

Qué se sabe sobre el supuesto romance

“Esto es algo que viene de larga data": qué se sabe sobre el vínculo entre ambos (Foto: Instagram @cortezsabri/@gastonedul)

Durante el programa, Ochoa reveló los nombres de los protagonistas de la supuesta relación. “Los enamorados que están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España, son Gastón Edul y Sabrina Cortez”, aseguró.

Las fotos que compartió la influencer en Ibiza (Captura: Instagram @cortezsabri)

El panelista también recordó que no sería la primera vez que ambos mantienen un vínculo. “Yo el año pasado conté que se habían empezado a ver, que tenían un touch and go, que iban y venían, disfrutaban... No pasó a mayores, pero al parecer esta vez esto es más serio”, afirmó, dando a entender que el romance habría evolucionado en los últimos meses.

Según tracendió, estarían de viaje juntos (Captura: Instagram @cortezsabri)

Cabe destacar que, por el momento, ninguno de los dos protagonistas salió a confirmar o desmentir la versión.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores (Captura: Instagram @gastonedul)

Mientras tanto, en sus redes sociales ambos continúan compartiendo imágenes de su estadía en España: ella publicó postales junto a un grupo de amigas y él mostró distintos momentos de descanso y playa, sin hacer referencias al supuesto romance.