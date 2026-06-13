Quién es Tius Luka, el niño que cantó ‘Wonder’ con Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 dejó grandes momentos musicales, pero pocos llamaron tanto la atención como la presentación de Katy Perry junto a un niño de apenas 10 años. Se trata de Tius Luka Sundberg, un joven cantante noruego que acompañó a la artista estadounidense durante la interpretación de “Wonder”, una de las canciones más destacadas de su último trabajo discográfico (143 de 2024), que fue elegida para ser tocada en vivo en el evento.

La actuación tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras millones de personas seguían la tercera apertura de la Copa del Mundo, comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre la identidad del pequeño artista que compartía escenario con la estrella pop.

Katy Perry sorprendió a todos al invitar a un niño a cantar en su show Mark J. Terrill - AP

Tius nació en Noruega y comenzó a hacerse conocido gracias a las redes sociales, donde comparte covers de canciones populares. En su cuenta de Spotify ya cuenta con más de 30 mil escuchas por su primer sencillo titulado “Himmel på jord" (Cielo en la tierra). Además, es hijo de Kent Sundberg, integrante de la banda noruega Donkeyboy, uno de los grupos más populares de su país.

Tius Luka es hijo de Kent Sundberg junto a la influencer Malin Mellow (Foto: Instagram @malinmellowno)

Un detalle llamativo es que fue precisamente una interpretación suya la que llegó a oídos de Perry e inspiró a la cantante a crear “Wonder”, por lo que decidió invitarlo a interpretarlo a su lado. Por ese motivo, cuando llegó el momento de llevar la canción al escenario mundialista, quiso que el pequeño artista formara parte del espectáculo.

El niño ya cuenta con una canción propia en Spotify (Foto: Instagram @tiusluka)

Horas antes del show, la propia Katy Perry había generado expectativa entre sus seguidores al mostrar un video con los ensayos junto a Luka en el campo de juego. “Sintoniza temprano el partido de EE. UU. vs. Paraguay para ver a Tius y a mí interpretar Wonder en la ceremonia de apertura“, escribió al pie de la publicación.

Tras la presentación, miles de personas en todo el mundo dejaron comentarios sobre el niño y el gran futuro que tiene por delante: “¡Qué voz tan encantadora y conmovedora! Una nueva fan desde Brasil"; “Lo hiciste increíble con Katy” y “¡Has sacudido la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo!“.