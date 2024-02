escuchar

La demencia frontotemporal es una enfermedad que dio de qué habar en los últimos años porque fue el diagnóstico que recibió el reconocido actor norteamericano, Bruce Willis. Pero otra vez volvió a impactar dentro del ámbito de la farándula hollywoodense cuando, a través de un comunicado a la prensa, dieron a conocer que la conocida conductora de televisión, Wendy Williams, padecía esta alteración y afasia.

A comienzos del año pasado, la familia de Bruce Willis compartió públicamente, a través de un comunicado en las redes sociales, que el reconocido actor había sido diagnosticado con demencia frontotemporal. Se trata de una enfermedad degenerativa poco común y muy distinta al Alzheimer. Se llama así porque afecta la muerte celular en la zona de los lóbulos frontales y temporales.

Wendy Williams es una conductora, actriz y escritora norteamericana Instagram: @therealwendywilliamsonline

En esta oportunidad, la revista People fue la encargada de dar a conocer el comunicado que compartió el equipo de Wendy Williams con los medios de comunicación. “Wendy todavía puede hacer muchas cosas por sí misma”, indicaron y luego añadieron: “Lo más importante es que mantiene su característico sentido del humor y recibe la atención que necesita para asegurarse de que esté protegida y se atiendan sus necesidades. Ella agradece los muchos pensamientos amables y buenos deseos que le envían”.

En cuanto a la afasia, se trata de la pérdida de la capacidad del habla y el que lo padezca puede verse afectado en su capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. Si bien Wendy Williams puede seguir haciendo tareas por su propia cuenta, esta enfermedad se asevera conforme pasa el tiempo, por lo que deberá tomar los recaudos necesarios y seguir el tratamiento que le indiquen los médicos para transitarlo de la mejor manera posible.

Quién es Wendy Williams

Wendy Joan Williams Huntes esa una celebridad de 59 años de la televisión norteamericana, pero en su exitosa carrera también fue actriz, escritora y presentadora radial. La conductora comenzó como DJ en la radio y escaló hasta conducir sus propios programas. Su éxito fue tal que en 1993 se ganó el premio a personalidad de radio aire por Billboard.

Sin embargo, el gran hit de su paso por la televisión fue The Wendy Williams Show, el cual finalizó en el 2022, tras 14 años en el aire. Se trató de un talk show matinal dedicado al público femenino, donde la conductora se lucía con su sentido del humor, abordando temas de actualidad y entrevistas.

A sus 59 años, Wendy Williams fue diagnosticada con demencia frontotemporal, la misma que padece Bruce Willis Instagram: @therealwendywilliamsonline

Su figura también la condujo a ser parte de varias películas The Cookout (2004), Think Like a Man (2012) y Mike and Dave Need Wedding Dates (2016), así como también apariciones esporádicas en distintos programas de televisión, en los que hacía de ella misma o de un personaje ficticio.

Así como ocurrió con Bruce Willis, Wendy Williams deberá transitar los pormenores de esta enfermedad en compañía de sus familiares y su entorno, ya que con el tiempo va a empezar a depender de otros para tareas cotidianas. En el caso del actor de Duro de matar, está contenido por su esposa y sus hijas, quienes en cada ocasión que pueden publican fotos actuales de él en las redes sociales.