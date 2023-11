escuchar

Hace un tiempo, una desgarradora noticia sacudió a Hollywood y a los fanáticos del cine de acción: Bruce Willis se alejó de la actuación por un delicado problema de salud. Le diagnosticaron demencia frontotemporal. Desde el primer momento, se refugió en sus seres queridos y recientemente se supo que las cosas empeoraron considerablemente. El medio Closer Weekly, que tuvo acceso a una fuente cercana a la familia, sostuvo que ya no identificaría a quién fue su esposa durante diez años. “Su memoria se desvaneció. Demi Moore se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, aseguraron. Sin embargo, remarcaron que sí reconocería a sus hijas y a su actual esposa, Emma Heming.

Pero, en medio de este mal momento, sus fans se refugian en lo que tienen a su alcance, las producciones cinematográficas de Bruce Willis, que tantas alegrías, adrenalina y emociones les dieron a lo largo de los años. Sin embargo, antes de retirarse de la industria, el actor estadounidense protagonizó un proyecto un tanto distinto, pero entrelazado con los icónicos personajes de acción que interpretó a lo largo de su carrera.

Bruce Willis, en la piel de su inónico personaje en la saga de Duro de matar

En 2021, el protagonista de Duro de matar realizó un comercial para una marca de cerveza mexicana y volvió a calzarse el traje de “héroe de acción”. Allí interpretó a “El guardián del sabor” que custodiaba a la bebida, estaba atento a todos los detalles, desde el color de la lata hasta el calibre de las ruedas de los camiones para transportar la bebida. Incluso aparecía dentro de las heladeras para chequear que siempre se mantuviera la temperatura ideal.

Eso no fue todo, sino que con su imagen de héroe de acción, fuerte, seguro y dispuesto a todo por lograr el objetivo, decía ladrase en español: “Con el sabor no se juega. I speak (yo hablo) en serio”. Con este personaje realizó varias escenas que se plasmaron en distintas publicidades de la marca, por lo que, bajo la órbita del director de cine mexicano, Rodrigo García Saiz, Bruce terminó convirtiéndose en una suerte de personaje de una saga publicitaria de acción.

En 2021, en tanto, el medio, El Sol de México, compartió un comunicado en el cual Bruce Willis se refirió a la grata experiencia que tuvo con este proyecto publicitario que lo regresó a “la acción”. “Es la primera vez que interpreto a un personaje con estas características para una marca de cerveza. Me divertí mucho personificando a El Guardián del Sabor. Fue como volver a mis inicios como actor; recordé a personajes que daban todo por una causa, y qué mejor que defender el sabor de una buena cerveza”, expresó el protagonista de El Sexto Sentido.

Las últimas películas que filmó Bruce Willis antes de ser diagnosticado

Antes de su retiro oficial de la pantalla grande, Bruce Willis protagonizó En el lugar equivocado, una cinta de suspenso dirigida por Mike Burns, que se estrenó en 2022, antes de que el mundo del cine se enterara del delicado problema de salud de una de las máximas estrellas de Hollywood.

En el lugar equivocado dura una hora y 36 minutos y relata la historia de un expolicía de un pueblo que, tras presenciar un asesinato, se decide a declarar ante la justicia en contra de un narco. Sin embargo, esto generará que amenacen a su hija, lo que traerá nuevos problemas.

La película, En el lugar equivocado, protagonizada por Bruce Willis, está disponible en Netflix Netflix

En esta entrega, Bruce Willis está acompañado de un selecto grupo de actores como Ashley Greene, Michael Sirow y Texas Battle, entre otros. Asimismo, la película aterrizó en Netflix y llegó a ocupar el primer puesto entre los títulos más vistos de la plataforma.

A su vez, el actor protagonizó Assassin, un film de ciencia ficción que se estrenó en marzo de 2023 en Estados Unidos y en el que le dio vida a Valmora, un antiguo soldado de operaciones encubiertas que empieza una investigación tras encontrar el cadáver de un hombre muerto durante un programa militar experimental.