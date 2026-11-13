Quién ganó el Martín Fierro de Oro de Cable 2026

La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 reunió a destacadas figuras del periodismo y la televisión argentina en una noche dedicada a reconocer a los mejores programas, conductores y producciones de la televisión. Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la entrega tuvo lugar en el Goldencenter de Parque Norte y contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. Uno de los momentos más esperados llegó sobre el cierre, cuando se anunció quién se quedaba con la máxima distinción.

Eduardo Feinmann fue galardonado con el Martín Fierro de Cable de Oro 2026. El periodista y conductor se mostró visiblemente emocionado al subir al escenario para recibir la estatuilla.

Eduardo Feinmann recibió la máxima distinción durante la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 Gerardo Viercovich - LA NACION

Qué dijo Eduardo Feinmann tras ganar el Martín Fierro de Cable de Oro 2026

Luego de escuchar su nombre, Feinmann tomó la palabra y expresó su agradecimiento por el reconocimiento. “Gracias. Qué momento, Dios. Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad”, aseguró frente a los presentes.

Durante su discurso, también recordó a algunos de los profesionales que recibieron la misma distinción en ediciones anteriores y destacó lo que significa incorporarse a esa lista. “Tener este premio, que es el mismo premio que ganaron, por ejemplo, Nelson Castro, el Gato Silvestre, Marcelo Bonelli, Luis Novaresio, entre otros. Para mí es lo más”, dijo.

El periodista fue el gran protagonista de la noche tras quedarse con el Martín Fierro de Oro Gerardo Viercovich - LA NACION

Antes de despedirse del escenario, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el ejercicio de su profesión y la importancia de mantener una mirada crítica frente a los acontecimientos de la actualidad. “Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias”, concluyó, mientras recibía los aplausos de sus colegas.

Quiénes fueron los otros ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026

La ceremonia organizada por APTRA, entidad presidida por Luis Ventura, reconoció a numerosas figuras de la televisión argentina.

Daniel Bilotta recibió el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría de columnista político, mientras que Nicolás Pizzi fue distinguido por su labor como columnista policial/judicial, ambos por su trabajo en LN+.

Ariel Tarico consiguió dos estatuillas por Tarico Fake News, de TN. El humorista fue premiado tanto por el ciclo, dentro de la categoría de juegos, entretenimientos, reality y humor, como por su labor humorística, que también contempló su participación en Solo una vuelta más.

Martin Fierro de Cable 2026. Mariano Closs y Sebastián Vignolo Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, Rosario Ayerdi recibió el premio a la labor periodística femenina por su trabajo en Argenzuela, mientras que Pablo Rossi fue distinguido en la categoría de labor periodística masculina.

En el ámbito deportivo, Diego Latorre y Sebastián “Pollo” Vignolo compartieron el reconocimiento a la labor periodística deportiva. También fueron premiados Daniel Bilotta, como columnista político; Alejandro Moreyra, en la categoría de cronista o movilero; Rodolfo Cingolani, como panelista; y Alejandra Peñalva, por su desempeño como columnista de espectáculos.

Martin Fierro de Cable 2026. Diego Latorre Gerardo Viercovich - LA NACION

Entre los programas que se llevaron una estatuilla estuvieron Paso a Paso, Luis Novaresio Entrevista, Mandinga Tattoo, Maestros de la medialuna, Selenkay, en su segunda temporada, y Tranquera abierta.

La señal Metro también tuvo una participación destacada, con tres reconocimientos destinados a producciones especializadas: Economía & Real Estate, de Daniel Zampone; Doctor C, de Guillermo Capuya; y Turismo Argentina, de Diego D’Angelo.