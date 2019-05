Jonathan Mattos es parte de la Selección Argentina de Talla Baja.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019 • 23:44

Johnny llegó a Quién quiere ser millonario para recuperarse de un desengaño amoroso. La madre, que lo acompañó emocionada desde la platea, le explicó la situación a Santiago del Moro : "Él venía mal por la ruptura de un noviazgo, estaba cabizbajo, y yo le dije: '¿Por qué no te anotás?'. Fue para estimularlo a volver a ser el que era".

Jonathan Mattos es delantero de la Selección Nacional de Talla Baja, equipo con el que conquistó varias medallas y premios a nivel internacional. En 2016 fueron campeones del primer torneo internacional disputado entre Argentina, Chile y Perú, y en 2018 se llevaron el subcampeonato de la Copa América. En la selección también juega el actor de El marginal, Brian Buley, que estuvo presente en la tribuna, acompañando a su amigo.

Además de fútbol, Johnny practica bádminton desde hace un año y medio. Esta nueva pasión fue también la destinataria del premio: "Si tengo la posibilidad de ganar algo de dinero, mi intención es usarlo para poder ir a competir a Dinamarca en octubre, y después a Ecuador".

Otro logro de Mattos fue conocer a Lionel Messi: "Tengo una foto con él, es muy buena gente, muy sencillo. Uno sigue y sigue en la vorágine de todos los días, pero a veces hay que parar y mirar para atrás. Para mí no existe decir 'no puedo'".

Cuando no está entrenando, Johnny trabaja en una barbería solidaria. "Los domingos mi jefe va a los barrios más pobres para cortar el pelo gratis a los chicos necesitados. Ojalá hubiera más gente como él", señaló. Ezequiel, desde la platea, agradeció la mención de su compañero y los aplausos del conductor.

Su exitoso camino como deportista le permitió al participante superar algunos malos momentos que vivió durante su vida a causa de su condición: "Mis últimos años de primario fueron muy duros. Y a esa edad te acordás para toda la vida. Además alquilábamos o vivíamos de prestado así que fui cambiando de colegios, y no podía hacerme de un grupo desde el principio. Por suerte el secundario lo hice en un mismo colegio, y de ahí todavía tengo grandes amigos".

"Johnny es igual a cualquiera -dijo la madre- pero la sociedad todavía no está preparada, lo discriminaban. Yo absorbía la bronca, porque no quería que él sufriera. La adolescencia fue muy difícil". Y su hijo completó: "Cuando era chico sufrí la burla. La gente me sigue señalando pero a mí ya no me importa. A veces los que se enojan son mis amigos, porque alguien se da vuelta para mirarme o reírse. Y yo les digo: 'No pasa nada, no les des importancia'".

Jonathan Mattos se llevó 300 mil pesos, pero a cambio dejó un mensaje en contra de la discriminación y a favor de la tolerancia mucho más valioso.