Escuchar

Gran Hermano (Telefe) tuvo este domingo 3 de febrero su gala de eliminación luego de una semana de muchos movimientos y el nuevo ingreso de exparticipantes. La placa estuvo compuesta por Lisandro Navarro, Virgnia Demo, Joel Ojeda, Agostina Spinelli, Isabel De Negri y Juliana Scaglione.

Joel fue el primer salvado de la noche con el 0,2% de los votos y luego lo siguió Virginia con el 0,6% de los votos. El tercer hermanito que continuó en juego fue Isabel. Y el cuarto concursante rescatado por el público fue Agostina con el 4,4% de los votos.

En el mano a mano quedaron Licha y Juliana, en una especie de gran final. El jugador que finalmente abandonó la competencia por decisión del público fue Lisandro con el 61,6% de los votos frente a Juliana con el 38.4% de los votos.

Qué pasó con Agostina

Al instante que Santiago del Moro anunció el resultado final, Agostina interrumpió el momento para decirle al conductor que quería irse de la casa porque no quería seguir vivir con “alguien que la amenazó de muerte”.

Luego, la participante fue al confesionario y explicó más los motivos por los cuales quería abandonar el reality. “Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano ayer que tengo miedo de que esta mina me clave un… Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo ‘te voy a matar”, detalló la mujer policía.

Después, Lisandro llegó al estudio de Telefe, saludó a sus familiares y cortaron la transmisión. Por lo tanto, no se sabe hasta momento qué pasó con Agostina.

Además, Del Moro comunicó a los participantes más novedades que sucederán este lunes. “Mañana entran nuevos jugadores a la casa, no les voy a decir cuántos. Esto no tiene nada que ver con la finalización del programa, porque en algunos galas se pueden ir dos, tres o más. Así que adáptense al contexto, y disfrútenlo”, detalló.

Quiénes son los jugadores continúan en Gran Hermano

Actualmente, los jugadores que siguen en juego son los siguientes: Federico “Manzana” Farías, Zoe Bogach, Rosina Beltrán, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Juliana Scaglione.

Cómo votar en Gran Hermano

El voto que emite el público es negativo e indica a quién quiere que se elimine de la casa. Para participar se deberán seguir los siguientes pasos:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “GH”.

Luego, obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Después llegará el siguiente mensaje: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, respondé este mensaje con la palabra ‘SI´”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.

Cómo se puede ver Gran Hermano en vivo

Gran Hermano se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

LA NACION