La gala de eliminación del domingo presentaba una placa muy jugosa. La misma estaba conformada por Joel, Lisandro, Juliana, Agostina, Isabel y Virginia, y el público estaba muy atento a un posible enfrentamiento entre Furia por un lado, contra Licha y la expolicía por el otro, dos bandos que en los últimos días tuvieron numerosos cruces. Y atento a no estirar el clima de tensión, Santiago del Moro reunió a los participantes para hablar con ellos.

A través del televisor con el que dialoga con los jugadores, el conductor anunció: “Quien sale de placa, y es el primero que va a desarmar las valijas porque se queda en la casa, ¡es Joel!”. El participante, que había ingresado tras el repechaje, dijo entonces: “Estoy muy contento, estoy tratando de poner la mejor, y muy agradecido por esta oportunidad de estar acá de nuevo. Mi vuelta estuvo bien, estoy muy contento, fue una semana re linda, me divertí mucho, me hicieron reír un montón, y ahora estoy acercándome a personas a las que por ahí no me había acercado antes, para conocerlas mejor. Y estoy feliz porque la gente me eligió para que vuelva, y eso es un empuje muy grande, y una satisfacción enorme”.

Más adelante, Del Moro sorprendió a todos los habitantes de la casa, cuando les compartió una información clave: “Mañana entran nuevos jugadores a la casa, no les voy a decir cuántos. Esto no tiene nada que ver con la finalización del programa, porque en algunos galas se pueden ir dos, tres o más. Así que adáptense al contexto, y disfrútenlo”. Y dicho eso, Santiago luego reveló que Virginia era la segunda en salir de placa. Pocos minutos después, él contó que Isabel era la otra participante que garantizaba durante una semana más su permanencia en la casa.

Los minutos pasaban y la tensión iba en aumento. Finalmente, el nuevo sobre con la votación del público, dejó como resultado que Agostina era quien seguía en juego. De ese modo, Furia y Licha medían sus fuerzas de una vez por todas. Y en la recta final de cara a saber quién era el eliminado, la voz en off de Gran Hermano convocó a Lisandro al confesionario, y allí el jugador expresó: “Quiero agradecerle a toda la gente por estos casi tres meses de estar adentro, y por el apoyo que me dieron. En algún momento iba a llegar esta instancia con Juliana. Los últimos días fueron muy duros, y yo iba a aguantar hasta que ustedes me lo permitieran. Estoy con una adrenalina como cuando vas a jugar una final de futbol, y quiero quedarme. Si me vieron apagado fue por las agresiones que recibí, y creo que nadie tiene que soportar que alguien te diga que te quiere matar, ni adentro ni afuera de la casa. Les agradezco a los que votaron, a los que me apoyan, a mi familia, y a mi novia”.

Cuando faltaba poco para la medianoche, Del Moro se dirigió a esos dos jugadores que se peleaban su permanencia en el juego, y les dijo: “Quiero hablar de Lisandro y Juliana. Esta es una final anticipada, este juego se basa en la convivencia, en la estrategia de cada uno. Ustedes son dos jugadores completamente distintos, y van a pasar muchos años y la gente los va a seguir recordando. Licha te felicito, Juli te felicito, los dos jugaron con el corazón, con la garra y con los que ustedes eran. Me hubiera gustado verlos un poco más, pero así son las cosas”. Y dicho eso, el conductor reveló que Licha era el eliminado.

En ese momento, y de manera totalmente intempestiva, Agostina se levantó del sillón y exclamó: “No voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Yo me voy en este momento!”. Inmediatamente, Del Moro le respondió: “Agos, este es el momento de Lisandro. Pero si te querés ir ahora, las puertas están abiertas. Si querés agarrá tu valija y retírate del juego”. Y dicho eso, la participante se fue al confesionario, para hablar con mayor tranquilidad.

Mientras Lisandro se despedía de todos y atravesaba la puerta, la acción se trasladó al confesionario, donde estaba Agos, y allí Santiago le dijo: “Esto es un juego al que millones de personas quieren entrar. Yo no te quiero convencer de nada, sabés que una vez que te vas, no podés volver. Me gustaría que lo pensaras por lo menos hasta mañana”. Pero la participante, que no podía dejar de llorar, con enorme angustia expresó: “Tengo miedo de quedarme, no puedo ir a dormir a mi pieza porque no sé si ella me clava un cuchillo. ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que existen?” .

Frente a ese cuadro, finalmente Del Moro concluyó: “No te quiero ver así, y si crees que te tenés que ir, no queda otra. Vamos a preparar todo para que abandones la casa esta misma noche”. De esa forma, con la eliminación de Lisandro y el retiro de Agostina, culminó una gala de eliminación distinta a las habituales en Gran Hermano.

