Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Este lunes se vio eclipsado en materia de números de rating por el partido de la selección nacional vs. Austria. El triunfo del equipo que comanda Lionel Scaloni le dio cifras récord a la televisión abierta y casi durante todo el día se habló de este tema en la mayoría de los programas. 36,4 puntos solo en Telefe habla a la claras de que el Mundial FIFA 2026 mueve la aguja de la audiencia que sigue, partido a partido, todo lo que pasa en la Copa del Mundo.

El resto de la programación hace lo que puede dentro de una pantalla chica alicaída que por estos días goza de un veranito por los números de rating de los diferentes partidos. La competencia del prime time arrancó a las 20 entre los dos noticieros: Telefe Noticias lideró con un pico de 10 puntos, mientras que Telenoche llegó a los 6,5. Por su parte, LAM alcanzó una marca máxima de 3,6 y Bendita 3,3.

A las 21 comenzó en eltrece, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella, que brille en todo el país, sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen. En esta nueva instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una segunda actuación, para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució Andrea Sánchez que interpretó “El talismán” de Rosana y enamoró al jurado, esta vez integrado por Natalie Pérez, Carlos Baute, Pintos y Levinton. El ciclo se mantuvo segundo en la franja con una marca máxima de 7,4 puntos.

Pasadas las 21.35 arrancó una nueva edición de Por el mundo Mundial, con 7,8 puntos, Marley junto a Ian Lucas siguen recorriendo las ciudades que son sede de la Copa del Mundo. La dupla visitará cada lugar para contagiar toda la fiesta y el color del evento más importante de este año. Este lunes, desde Dallas, mostraron los entretelones del triunfo del equipo argentino. El ciclo de viajes que tuvo una nota con Lionel Messi, luego del triunfo, llegó a una marca máxima de 12,1 puntos, liderando la franja

¿Qué pasó con la gala de eliminación de Gran Hermano?

El miércoles quedaron en la placa de nominados siete participantes: Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham. El jueves todos protagonizaron una picante cena de nominados donde Campanita, Cinzia y Solange apuntaron contra Emanuel. En esta instancia, todo lo que se diga en un vivo es clave a la hora de seguir dentro del juego. Dos jugadores fueron salvados, en este caso, Tamara y Emanuel.

Pasadas las 22.35 arrancó la gala de eliminación de Gran Hermano con 11,6 puntos. Rápidamente, Santiago del Moro anunció que la primera persona que bajaba de la placa fue Manu con el 0,3 % de los votos. Luego llegó el turno de Campanita que se salvó con el 0.4%, seguida de Cinzia con el 1,2%. En la noche en la que Titi quedó fuera de juego por el 51.4%, el reality de Telefe tocó un pico de 12,1.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini recibió en eltrece a Andrea Frigerio. Otro día perdido se mantuvo segundo en la franja con un pico de 5,4 puntos, en el monólogo inicial con un picante comentario del conductor por el video de Jesica Cirio mostrando fajos de dólares en el vestidor de Martín Insaurralde. Por su parte, BTV con Beto Casella, con el resumen del día, llegó a los 1,6, mientras que Bienvenidos a ganar con Hernán Drago marcó 2 puntos. Más tarde, Pasó en América cosechó 0,9 y TL9 Denuncia llegó a los 1,5. Cabe destacar que el partido de Noruega y Senegal que se transmitió en TyC Sports y DGO se llevó gran parte de la audiencia al cable.