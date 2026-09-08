Quién se fue de Gran Hermano este lunes 7 de septiembre

Se viven instancias decisivas en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para conocer a la nueva ganadora. El lunes 7 de septiembre tuvo lugar una nueva gala de eliminación y las cinco finalistas, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos, estuvieron en placa. El público impuso su voluntad y Zilli abandonó la casa.

Santiago del Moro fue el encargado de anunciar durante la velada los nombres de las participantes que, por el voto del público, salían de la placa y continuaban en carrera. “Yipio” fue la primera salvada, seguida por Luana Fernández. En tercer lugar, el conductor informó que Sol Abraham era una de las cuatro finalistas. Esto hizo que Charlotte Caniggia y Yanina Zilli se enfrentaran en un mano a mano. “Abandona la casa más famosa, se va de Gran Hermano, ¡Zilli!“, gritó Del Moro.

Charlotte Caniggia fue salvada y Zilli quedó eliminada de Gran Hermano (Foto: Captura de video)

“Jugando, jugando, jugando...”, arengó Zilli. “La pasé hermoso”, aseguró antes de empezar con los saludos. Le dio especial atención a Sol, a quien abrazó afectuosamente y le deseó “lo mejor”.

“Vamos que es un juego. Chau a mi casita hermosa que me dio un montón de cosas. ¡Me voy afuera!”, dijo mientras se dirigía al jardín. Con mucha energía y entusiasmo, comenzó a cantar ”Flowers" de Miley Cyrus. Gran Hermano la interrumpió para despedirla y le aseguró que fue “una gran jugadora”: “Te vamos a extrañar y sé que afuera te espera una vida hermosa”.

Zilli es la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada Prensa Telefe

La participante agradeció por los seis meses de competencia. “Me siento ganadora, llegué lejos, di lo mejor de mí. Espero que a la gente le hayan llegado todos mis mensajes. Fue un honor compartir la casa con todos ustedes”, expresó antes de cerrar la puerta.

De esta manera, ahora son cuatro las finalistas: Caniggia, Fernández, Abraham y Pintos. La fecha de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada aún no fue confirmada. Si bien Ángel de Brito informó que estaría prevista para el lunes 14 de septiembre, también deslizó la posibilidad de que el programa pueda extenderse.