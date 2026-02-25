Quién es Yanina Zilli, la exvedette que fue relacionada con Luis Miguel y Maradona y entró a la casa de Gran Hermano

Diez nuevos participantes ingresaron anoche a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y entre ellos sorprendió la reaparición pública de Yanina Zilli, una de las vedettes más populares de los 90, que supo trabajar con numerosos capocómicos, acaparó titulares con romances supercomentados y se subió a los escenarios más emblemáticos del teatro de revista de nuestro país.

Yanina Zilli, una de las vedettes más populares de los años 90

“Mi nombre es Yanina Zilli, nací en Arequito, viví en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y también en Miami. De chiquita me ponía los anteojos y me miraba en el espejo y quería ser famosa, quería ser actriz. Estoy totalmente agradecida porque fueron años de éxito como vedette. Estoy abierta a cerrar la puerta de Gran Hermano. Mi prioridad es ganar”, dijo durante su presentación como concursante del reality. Y, antes de cruzar la puerta, le dijo a Santiago del Moro: “Estoy feliz, imaginate a mi edad. Agradezco esta oportunidad porque esta experiencia es maravillosa. En mi vida cumplí todos mis deseos; esto es un regalo”.

Yanina Zilli entró a Gran Hermano

“Disfruté intensamente”

Más de dos décadas atrás, Yanina Zilli se alejó del medio cuando se convirtió en madre de Ornella y luego de Santino. “Lo que yo más quería era ser actriz, no me interesaban las plumas, pero tenía un cuerpazo y mi carrera fue para ese lado”, se sinceró en una entrevista de 2022 con LA NACION.

“Disfruté intensamente cada etapa de mi vida. Fui mamá recién a los 36 años y cuando me dicen que tengo que tener un novio, les contesto que tengo crédito en mi vida porque estuve con quien quise cuando fui joven y me di todos los gustos. Y desde que soy mamá voy con mis hijos a todos lados. Todos son momentos, todo se acomoda”, aseguró entonces quien fue vinculada con famosos como Luis Miguel, Diego Maradona, Martín Palermo y Ricardo Bochini.

Junto a sus hijos, Ornella y Santino

Sobre la vez que conoció al “Sol de México”, Zilli contó que tuvieron “una noche de amor, un touch and go“. “En ese momento, no era tan conocida. Silvia Pérez me invitó a ir a un cóctel en un hotel, fuimos y cuando entré, Luis Miguel se tiró al suelo, como alabando mi cola. Me quedé un rato porque tenía que grabar, y cuando agarré la cartera para irme, vino su representante para decirme que Luis Miguel quería charlar un rato conmigo. Y tuve una noche de amor con él. Se notaba que no tenía calle, era muy para adentro, un amor de persona, pero no era mi tipo", relató la exvedette a este medio.

En el caso de Martín Palermo, contó el detrás de escena de la leyenda urbana sobre la vez que escondió al entonces futbolista en el baúl de su auto: “Lo hice por cuidarlo, porque, como estaba en su mejor momento, iban a decir cualquier cosa. Si un jugador salía con una actriz, era cool, y si salía con una vedette, era un desastre; enseguida decían que andaba de joda. Él se había separado; me lo presentó Miguel Del Sel mientras hacíamos Rompeportones y vino a Mar del Plata. Estuvimos todo el verano juntos, nos volvimos a ver en Buenos Aires, pero después me fui a Miami".

"I love you for ever", escribió Yanina Zilli sobre Moria Casán en un posteo de Instagram de marzo de 2025

Maradona tampoco estuvo exento a sus encantos, aunque según Zilli se trató de una conexión emocional, de charla, de contención. “Yo tendría unos 30 años y él estaba en un momento intenso. Conversábamos mucho, me hablaba de sus hijas, me decía que las amaba, que Dalma lo tenía cortito. Lindos recuerdos. Me llamaba (Guillermo) Coppola y me decía que Diego quería hablar conmigo, que le hacía bien. Lo recuerdo con mucha ternura”.

Con quien sí tuvo una relación extensa fue con Bochini. “Lo conocí por Hugo Saggioratto, que jugaba en Independiente, y un día aparecieron en Arequito. En ese entonces no era famosa, ni siquiera vivía en Buenos Aires, sino en Rosario. Fue una de las mejores personas que conocí en mi vida, un tipo excepcional“.