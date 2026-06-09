Quién se fue de Gran Hermano este lunes 8 de junio

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atravesó una nueva gala de eliminación en una semana marcada por la tensión, las estrategias y los constantes cambios dentro del juego. En una definición que mantuvo en vilo a los seguidores del reality, Brian Sarmiento y Franco Zunino quedaron enfrentadas en un mano a mano decisivo que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche y que volvió a sacudir la dinámica de la competencia.

Tras una definición cargada de expectativa, Brian Samriento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano. El exjugador de fútbol había obtenido el Golden Ticket semanas antes para su reingreso a la casa y su nueva estadía solamente duró dos semanas. Finalmente, el público, a través del voto negativo, decidió su salida en una gala atravesada por los cruces, discusiones y otras situaciones que tensionaron el ambiente durante el aislamiento.

Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano

Antes de retirarse de la casa, Sarmiento aclaró “No se tomen las cosas de manera personal que esto es un juego" y, con la valija en mano, se despidió -nuevamente- de sus compañeros del reality. “Les tengo mucho cariño y esto fue algo increíble que necesitaba. Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas”, cerró.

Brian Sarmiento, tras su eliminación de Gran Hermano, se defiende de las críticas: “Todo lo que hice es por mis hijas” ADRIAN DIAZ BERNINI

La estadía de Sarmiento, aunque breve, no pasó desapercibida. Su carácter y frontalidad lo llevaron a aferrarse a un pequeño grupo para su sobrevivencia. Junto a Solange Abraham y Cinzia Francischello, el exfutbolista construyó su estrategia que quedó supeditada a las nominaciones de sus compañeros y al voto del público que lo eyectó de la competencia televisiva.