Una famosa actriz sorprendió con su ingreso a Gran Hermano en reemplazo de La Bomba Tucumana

El ingreso de Alejandra Majluf a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sacudió la dinámica del reality. La actriz, docente de teatro y conductora de televisión se incorporó al certamen para cubrir la vacante que dejó Gladys “La Bomba Tucumana” tras su decisión de abandonar la competencia por no sentirse cómoda con la exposición y el aislamiento.

En su presentación oficial, Majluf se mostró entusiasmada por este desafío televisivo. “Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró la participante, quien además bromeó con que “este año viene con todo porque es del signo de Acuario”. Además, a la hora de ingresar, se abrazó de forma muy amistosa con Andrea del Boca, por lo que podría ser una de sus aliadas.

Así se presentó Alejandra Majluf al público de Gran Hermano 2026

Su llegada a la casa de Gran Hermano se produce luego de que su nombre circulara entre los posibles ingresos desde antes del comienzo del ciclo. Sin embargo, ella misma se encargó en su momento de desmentirlo en diálogo con LA NACION. Ahora, Alejandra enfrenta una nueva etapa donde aplicará la experiencia cosechada en décadas de trabajo frente a cámara en un formato que, según admitió, funciona desde hace 25 años como una vidriera ineludible para el mercado laboral actual.

Quién es Alejandra Majluf

La nueva concursante es un nombre clave de la televisión argentina de los años 90. Inició su trayectoria en la adolescencia y consolidó su popularidad al interpretar a “La Colada” en el programa Fax (Canal 13), ciclo conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán. Su rol consistía en infiltrarse en eventos exclusivos para realizar preguntas disruptivas, una performance que referentes como Héctor Larrea señalaron como el antecedente de lo que más tarde sería CQC.

Alejandra Majluf como "La Colada" en Fax

La actriz, de 61 años, recordó ante LA NACION que ella fue pionera en ese estilo transgresor: “Yo inventé ese personaje y luego todos los cronistas fueron hijos de La Colada... Nos ganamos el primer Martín Fierro de Oro”. Su carrera incluye una extensa filmografía y participación en ficciones icónicas. Entre sus trabajos destacados figuran Clave de sol, donde fue villana, Tato de América, donde aprendió del histórico humorista político Tato Bores, y participaciones en tiras como Verano del 98, Tiempo Final, Casi ángeles y Esperanza mía.

En el plano actoral, su currículum abarca cine con títulos como Ay, Juancito, Eva y Lola y Cruzadas. Más allá de la nostalgia por la denominada “época dorada” de la televisión, la vida actual de Alejandra Majluf está ligada a la pedagogía teatral y a una constante reinvención. Durante la pandemia, creó un personaje digital llamado “La Chofera” para realizar entrevistas de humor que la ayudó a posicionar su nombre en el mundo de las redes sociales.