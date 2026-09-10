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Quién se fue de Gran Hermano este miércoles 9 de septiembre

Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos estuvieron en placa y, por decisión del público, una de ellas abandonó la casa

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Luana es la nueva eliminada de Gran Hermano
Luana es la nueva eliminada de Gran Hermano

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El lunes 7 de septiembre, por decisión del público, Yanina Zilli, una de las favoritas de esta edición, abandonó la casa y el miércoles 9 de septiembre tuvo lugar una nueva gala de eliminación. Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos se enfrentaron en la placa, el afuera volvió a expresar su voluntad y Luana quedó eliminada.

Santiago del Moro reunió a las cuatro finalistas frente al televisor para hacer los anuncios pertinentes. Caniggia fue la primera en abandonar la placa, seguida por Abraham. Fernández y Pintos quedaron mano a mano y, tras varios instantes de suspenso, el conductor anunció: “Deja la casa: ¡Luana!”. De esta manera, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela Pintos son las tres finalistas de Gran Hermano Generación Dorada.

Yisela “Yipio” Pintos, Charlotte Caniggia, Luana Fernández y Solange “Sol” Abraham se enfrentaron en la placa (Foto: Captura / Telefe)
Yisela “Yipio” Pintos, Charlotte Caniggia, Luana Fernández y Solange “Sol” Abraham se enfrentaron en la placa (Foto: Captura / Telefe)

“Qué dolor, Santi”, se lamentó la participante entre lágrimas por haber quedado a solo un paso de la gran final. “Chau casita, te voy a extrañar mucho”, agregó sin perder la sonrisa y abrazó a sus compañeras, dándose unos segundos extras con su amiga Charlotte.

“Bueno, chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi”, dijo Luana con la valija en mano. “Yo a todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá. Espero conocerlas afuera como persona. No tengo ningún problema personal con ustedes y rómpanla. Sigan jugando hasta el último momento y que gane la mejor. Se lo merecen, cada una con su estilo”, expresó y agregó: “Gracias por ser parte de mi vida. Me voy a tatuar ‘Gran Hermano’ y ustedes van a estar por el resto de mi vida en mi corazón”.

Luana Ferández quedó eliminada de Gran Hermano
Luana Ferández quedó eliminada de Gran HermanoPrensa Telefe

Acto seguido, la voz de Gran Hermano se hizo presente. Describió a Fernández como una chica “muy libre, auténtica, divertida y con mucha luz” y le dijo: “Te voy a extrañar mucho, pero sé que nos espera un futuro muy lindo. Desde lo más profundo de mi corazón te deseo una hermosa vida”. Ella le agradeció y se despidió de la casa cantando “No es mi despedida” de Gilda.

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