Quién se fue de MasterChef Celebrity este domingo 4 de octubre
La jornada de eliminación sacó al primero de los participantes de la competencia; quiénes siguen en carrera y quiénes se salvaron por poco
- 3 minutos de lectura'
Mastrechef Celebrity (Telefe) ya cuenta con el primer eliminado de la competencia y los seguidores del certamen pueden conocer quién se fue de MasterChef Celebrity este domingo 4 de octubre.
La primera celebridad en abandonar la competencia fue el humorista Pachu Peña que, antes de conocer el resultado, había quedado entre los últimos lugares junto a Alejandro Lerner y Diego Ramos.
Quiénes son los participantes que siguen en Masterchef Celebrity
Tras la primera eliminación, esta edición cuenta con 23 figuras que se someterán al criterio del jurado.
Los participantes son:
- Alejandro Lerner
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Morena Beltrán
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Paula Trápani
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
Quiénes son los jurados
A comparación de la última edición de MasterChef Celebrity, el trinomio de jurados sufrió una modificación. Quien abandonó su puesto es Donato de Santis para la llegada de Maru Botana.
Los dos puestos restantes siguen en poder de Damián Betular y Germán Martitegui.
El certamen de cocina, conducido por Wanda Nara, vuelve a acaparar la atención en la franja horaria nocturna, con la competencia de famosos para detacarse con los mejores platos.
Cómo anotarse a Masterchef Junior
También Telefe ya abrió la convocatoria para lo que será la nueva temporada de MasterChef Junior. La versión de niños tendrá una frecuencia semanal y la conductora elegida es Verónica Lozano. Aunque resta saber quiénes serán los jurados, trascendió que Ian Lucas, campeón de la última edición de famosos, es uno de los que el canal tiene en sus planes para ocupar ese lugar.
La condición para concursar es tener entre 8 y 13 años desde el comienzo de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2026. Para anotarse deberán entrar a mitelefe.com/convocatorias.
- 1
- 2
Fito Páez se enojó con la seguridad de su show en Mar del Plata porque maltrataba al público
- 3
Lucas Sugo reapareció en los escenarios tras la muerte de su hija: “Lo más importante es seguir a pesar de los pesares, porque de eso se trata la vida”
- 4
Lita Stantic recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA en el marco de su festival de cine