Mastrechef Celebrity (Telefe) ya cuenta con el primer eliminado de la competencia y los seguidores del certamen pueden conocer quién se fue de MasterChef Celebrity este domingo 4 de octubre.

Pachu Peñafue el primer eliminado de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @masterchefcelebrity)

La primera celebridad en abandonar la competencia fue el humorista Pachu Peña que, antes de conocer el resultado, había quedado entre los últimos lugares junto a Alejandro Lerner y Diego Ramos.

Quiénes son los participantes que siguen en Masterchef Celebrity

Tras la primera eliminación, esta edición cuenta con 23 figuras que se someterán al criterio del jurado.

Los participantes son:

Alejandro Lerner

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.

Wanda Nara conduce la actual edición de Masterchef Celebrity

Quiénes son los jurados

A comparación de la última edición de MasterChef Celebrity, el trinomio de jurados sufrió una modificación. Quien abandonó su puesto es Donato de Santis para la llegada de Maru Botana.

Los dos puestos restantes siguen en poder de Damián Betular y Germán Martitegui.

El certamen de cocina, conducido por Wanda Nara, vuelve a acaparar la atención en la franja horaria nocturna, con la competencia de famosos para detacarse con los mejores platos.

Cómo anotarse a Masterchef Junior

También Telefe ya abrió la convocatoria para lo que será la nueva temporada de MasterChef Junior. La versión de niños tendrá una frecuencia semanal y la conductora elegida es Verónica Lozano. Aunque resta saber quiénes serán los jurados, trascendió que Ian Lucas, campeón de la última edición de famosos, es uno de los que el canal tiene en sus planes para ocupar ese lugar.

La condición para concursar es tener entre 8 y 13 años desde el comienzo de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2026. Para anotarse deberán entrar a mitelefe.com/convocatorias.