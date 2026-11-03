Quién subió al balcón en la gala de MasterChef Celebrity ayer, lunes 2 de noviembre
Elizabeth Vernaci contentó al jurado con un plato de origen brasileño; los participantes que competirán en la gala de eliminación
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El programa MasterChef Celebrity (Telefe) ingresó en su quinta semana de competencia. Durante la gala de este lunes 2 de noviembre, cuatro participantes compitieron para subir al balcón, pero solo uno de ellos lo logró.
La premisa de los jurados fue armar un plato típico de la cocina brasileña, que contenga camarones. Tras pasar por el supermercado para abastecerse de lo necesario para cumplir el objetivo, las hornallas se encendieron y la tensión creció entre los presentes.
Quién subió al balcón en la gala de este lunes 2 de noviembre
Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo, Josefina “China” Ansa y Elizabeth Vernaci fueron las seleccionadas por Damián Betular, Germán Martitegui y Dolly Irigoyen para competir por un lugar en el balcón.
Tagliani optó por una opción más sencilla y popular como el arroz con camarones; Nair Calvo fue por una variable más audaz al cocinar brochette de camarones fritos con ensalada fresca y arroz con farofa.
Por su parte, Josefina Ansa cocinó camarones apanados fritos, arroz al coco, farofa de banana y salsa de mango y maracuyá y Vernaci apeló a sus conocimientos culinarios para realizar camarones apanados con banana frita, arroz con farofa y ensalada fresca.
Una vez que expusieron sus creaciones, el trinomio escogió como ganador el plato de Vernaci. Por ende, la locutora fue la gran ganadora de la jornada y esquivó la gala de eliminación.
Quiénes competirán en la gala de eliminación
Por su parte, otros participantes no contentaron al exigente jurado y definirán su futuro en el reality el próximo domingo.
- Mike Amigorena
- Sebastián Presta
- Hernán Coronel
- Diego Ramos
- Pablo Migliore
- China Ansa
- Grego Rossello
- Lizy Tagliani
- Julieta Nair Calvo
- Campi
Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026
- Pachu Peña
- Paula Trapani
- Morena Beltrán
- Alejandro Lerner
Quiénes continúan en MasterChef Celebrity
Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
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