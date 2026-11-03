Quién subió al balcón en la gala de MasterChef Celebrity ayer, lunes 2 de noviembre

El programa MasterChef Celebrity (Telefe) ingresó en su quinta semana de competencia. Durante la gala de este lunes 2 de noviembre, cuatro participantes compitieron para subir al balcón, pero solo uno de ellos lo logró.

Se definió quién sube al balcón y quiénes estarán en la gala de eliminación de MasterChef Adrian Diaz Bernini

La premisa de los jurados fue armar un plato típico de la cocina brasileña, que contenga camarones. Tras pasar por el supermercado para abastecerse de lo necesario para cumplir el objetivo, las hornallas se encendieron y la tensión creció entre los presentes.

Quién subió al balcón en la gala de este lunes 2 de noviembre

Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo, Josefina “China” Ansa y Elizabeth Vernaci fueron las seleccionadas por Damián Betular, Germán Martitegui y Dolly Irigoyen para competir por un lugar en el balcón.

Tagliani optó por una opción más sencilla y popular como el arroz con camarones; Nair Calvo fue por una variable más audaz al cocinar brochette de camarones fritos con ensalada fresca y arroz con farofa.

Por su parte, Josefina Ansa cocinó camarones apanados fritos, arroz al coco, farofa de banana y salsa de mango y maracuyá y Vernaci apeló a sus conocimientos culinarios para realizar camarones apanados con banana frita, arroz con farofa y ensalada fresca.

Una vez que expusieron sus creaciones, el trinomio escogió como ganador el plato de Vernaci. Por ende, la locutora fue la gran ganadora de la jornada y esquivó la gala de eliminación.

Elizabeth Vernaci contentó al jurado de MasterChef

Quiénes competirán en la gala de eliminación

Por su parte, otros participantes no contentaron al exigente jurado y definirán su futuro en el reality el próximo domingo.

Mike Amigorena

Sebastián Presta

Hernán Coronel

Diego Ramos

Pablo Migliore

China Ansa

Grego Rossello

Lizy Tagliani

Julieta Nair Calvo

Campi

Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Quiénes continúan en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.