Gran Hermano (Telefe) modificó este domingo 25 de febrero su habitual modalidad de nombrar a un eliminado de la competencia, y en su lugar anunció el ingreso de tres exparticipantes, que tienen la oportunidad de volver al juego y concursan, al igual, que los demás, por los premios mayores del certamen.

Entre los exjugadores que tenían oportunidad de ingresar a la casa, bajo la modalidad de repechaje, se encontraban Hernán Ontivero, Axel Klekaylo, Williams “El Paisa” López, Isabel De Negri, Catalina Gorostidi, Florencia Cabrera, Alan Simone, Denisse González, Sabrina Cortez, Lucía Maidana y Joel Ojeda.

Los 11 participantes, a la espera de quiénes ingresarían

La primera exparticipante en ingresar nuevamente a la competencia fue Catalina Gorostidi, con el 28,7% de los votos, y deberá cumplir, al igual que los demás integrantes del juego que salieron y ahora vuelven a entrar a la casa, con la consigna obligatoria de no dar información a sus compañeros sobre lo que sucede puertas afuera.

En segundo lugar, el público eligió a Joel Ojeda, con el 26,7% de los votos. Y por último, Isabel De Negri volvió con el 49,7% de los votos.

“Entran en condiciones muy delicadas. La cantidad de jugadores no depende del final del programa, y porque haya más jugadores no significa que va a durar más. Sean felices y disfruten la experiencia que es única”, les dijo el conductor Santiago del Moro.

Previamente, Del Moro le había dado diferentes sugerencias a quienes entran a la casa para no ser sancionados o eliminados por una infracción a las reglas del juego. “Yo les recomendaría no hablar de lo que vivieron. Imaginen que son personas nuevas, no pisen el palito porque pueden ser multados ustedes. Los de adentro también pueden ser sancionados por instigar a la pregunta. Ustedes tienen una misión doble, que es con la casa y con el afuera. Obviamente que cuando pasan los días todo cambia, y es muy complejo con lo que les toca a ustedes. Sean inteligentes, astutos, jueguen para ustedes”, subrayó.

Cómo votar en Gran Hermano

El voto que emite el público es negativo e indica a quién quiere que se elimine de la casa. Para participar se deberán seguir los siguientes pasos:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “GH”.

Luego, obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Después llegará el siguiente mensaje: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, respondé este mensaje con la palabra ‘SI´”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.

Isabel vuelve a entrar a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los otros participantes que continúan en Gran Hermano

Uno por uno, estos son los jugadores que siguen en la casa más famosa del país, a quienes ahora se le sumaron Catalina, Joel e Isabel.

Federico “Manzana” Farías

Zoe Bogach

Lisandro Navarro

Rosina Beltrán

Martín Ku

Emmanuel Vich

Agostina Spinelli

Nicolás Grosman

Juliana Scaglione

Bautista Mascia

Virginia Demo

Cómo se puede ver Gran Hermano en vivo

Gran Hermano se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

Por su parte, Streams Telefe brindará una cobertura completa de más de 8 horas diarias en vivo, por Twitch, YouTube y las redes sociales.