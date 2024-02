Escuchar

Luego del repechaje en el que ingresó Joel, Isabel y Cata en Gran Hermano (Telefe), volvió la esperada Gala de Nominación este miércoles por la noche y los participantes decidieron quiénes debían estar en la placa del domingo.

En las últimas semanas dentro de la casa más famosa del país se vivieron una gran cantidad de cambios. Primero con la incorporación de “El Congelado”, que removió las emociones de más de uno. Luego llegó el repechaje, en el que ingresaron tres exparticipantes, pero también estuvo el juego en el que todos compitieron por una casa que, finalmente, ganó Martín Ku.

Este miércoles por la noche fue el momento de la nominación semanal, la primera desde el ingreso de los eliminados, y Santiago del Moro comenzó el programa anunciado que había sospechas de complot entre dos grupos.

El primero entre Martín y Emmanuel, luego de que el peluquero le hiciera una señal de “V” en la pared, en referencia a Virginia. En el segundo, protagonizado por Cata, Zoe y Rosina, quienes dan a entender deliberadamente que van por Lisandro. Pero también, en un momento, se la ve a Isabel hacer un gesto de cabello largo en referencia al participante.

La placa de nominados del miércoles 28 de febrero Telefe

Juliana e Isabel, que estaban en esa conversación entre mujeres, no pudieron votar esta semana y ya están en la placa del domingo, luego de las sanciones que recibieron ambas con respecto a las violaciones a las reglas del juego. Cabe aclarar que todo esto se comprobaría como complot si los jugadores votaban a los participantes acordados, pero no se dio en el transcurso de la Gala, por lo que sus puntos no fueron anulados.

Finalmente, los nominados fueron Bautista, Lisandro, Joel y Agostina. Estos se sumaron a Juliana e Isabel. En total quedaron seis para la placa parcial del domingo, un número menor al que se esperaba, según detalló el conductor.

Cabe destacar que el líder de la semana es Nicolás, quien tendrá la potestad de salvar a un jugador de la nominación y poner a otra persona en su lugar el próximo jueves.