Andy Kusnetzoff cerró su ciclo en radio Metro Fuente: Archivo

Pablo Mascareño Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 13:21

Lo que parecía que nunca iba a suceder: sucedió. Andy Kusnetzoff abandonó la radio Metro luego de 18 años en el aire. . "Me hubiera gustado estar todos los días, estar hasta la semana que viene, pero hay razones que no vienen al caso y no voy a usar esta hora que tengo para eso, razones por lo que no lo pude hacer. Es la que se puede", dijo el conductor al aparecer sobre el mediodía en la última emisión que lo tendrá al frente de Perros de la calle. "Quiero irme bien con alegría, por supuesto que tenemos un mundo de sensaciones, no quiero melancolear", expresó.

"Es un año de mierda y no podemos estar todos juntos en la radio como quisiéramos", reconoció con la angustia que le genera no poder mantener la rutina perdida cuando irrumpió la pandemia de coronavirus.

Por razones contractuales y por diferencias con las autoridades de la emisora, el periodista no pudo continuar hasta fin de año al frente de su histórico ciclo matinal en el que estuvo acompañado por Gabriel Schultz y Cayetano, quienes también participaron de la despedida de Andy.

"No hay que dramatizar, a pesar que nos separamos y nos va a doler. Pero parte de estas relaciones están agotadas, y eso no quiere decir que no nos queramos", se sinceró Kusnetzoff.

Conforme a los criterios de Más información