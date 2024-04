El pedido de disculpas de Andy Kusnetzoff a Raquel Mancini: “En los 90 nos reíamos de cosas que hoy no están buenas”

Escuchar

Lejos de pasar de largo y evitar el tema, Andy Kusnetzoff decidió hablar de los comentarios que días atrás hizo Raquel Mancini. Y no fue en su programa de radio ni a través de sus redes sociales: el conductor de PH: Podemos Hablar accedió a dar una nota sobre el tema en un programa de TV y no solo le pidió perdón a la exmodelo, sino que, además, hizo un breve análisis del humor de los 90 y de su paso por CQC. “Opinamos de los cuerpos y de un montón de cosas que hoy de verdad no haría”, aseguró, y fue un poco más allá: dijo que muchas de esas notas hoy le dan “vergüenza” .

Todo comenzó hace una semana cuando, sentada en el estudio de Noche al Dente (América TV), Mancini reconoció que la pasó muy mal por culpa del conductor tras la cirugía estética de labios que se hizo décadas atrás. “ Se cagaron de risa de mí. Me alejé de los medios por el bullying que me hicieron. Hay gente que todavía me tiene que pedir perdón, por ejemplo, Andy Kusnetzoff ”, expresó tajante.

El vínculo con el conductor se resintió después de un episodio que ambos compartieron durante una cobertura. “Él se rió mucho de mí, cuando él hacía CQC y todo eso, y yo trabajaba para la radio”, detalló en su charla con Fernando Dente. La exmodelo contó que, en una ocasión, ella ejercía “de notera en pleno acto de la CGT” cuando el periodista le preguntó: “‘¿Qué hacés acá, Mancini?’”: “‘Estoy haciendo lo mismo que vos. ¿No ves que estoy con un micrófono y un grabador?’”, le respondió ella.

Mancini explicó que luego ese momento salió al aire y fue motivo de burlas. Luego, no se volvió a cruzar con Kusnetzoff. “ Me llaman todos los años, 50 veces, para ir al programa, pero no voy a ir nunca. No se lo perdono, porque por ello sufrió mi familia, sufrí yo y sufrieron las personas que me quieren. Hay un límite y yo ya no dejo que me jodan más. El límite lo pongo yo ”, completó.

El mea culpa de Kusnetzoff

Luego del descargo de Mancini, Intrusos en el Espectáculo, el programa de América TV que conduce Florencia de la V, fue a buscar al conductor radial, quien no esquivó el tema, y si bien hizo algunas aclaraciones, terminó pidiéndole perdón de forma pública a la exmodelo. “Ella dijo que hablaba de un reportaje. No recuerdo específicamente eso, pero sí te puedo decir que si analizamos los 90, nos reíamos de cosas que hoy no están buenas”, arrancó Kusnetzoff. “ Opinamos de los cuerpos y de un montón de cosas que hoy de verdad no haría ”, agregó de inmediato. Luego, aclaró que su intención siempre es tratar de evolucionar y que muchas cosas que dijo “para ser ácido” hoy le dan “vergüenza”.

“Por supuesto que le pido disculpas a Raquel, me parece que está bueno”, siguió el hombre de Telefe que está al frente del ciclo PH. Luego, aseguró que se las pediría de forma personal y buscó despegar a la producción de su ciclo del conflicto. “Ella dijo que la invitaron varias veces”, le consultó Alejandro Guatti. “Eso no lo sé y tampoco hace falta que venga. No me interesa lo mediático”, reaccionó Andy. Luego aclaró que decidió hablar del tema porque lo fueron a buscar, pero que es algo que puede arreglar por otras vías.

“Creo que los que estamos expuestos hace 30 años, hay cosas que estuvieron muy buenas y cosas que, vistas hoy, decís ´esto no lo haría, ni cerca´. Otras cosas decís ´qué mal que estuvo esto, me parece horrible´”, reconoció. Por último, decidió verbalizar su mensaje para Mancini. “ Le pido disculpas a Raquel y a todo el que se pudo haber visto afectado por el humor de esa época, del cual nos reíamos todos ”, recordó.

Para cerrar, Kusnetzoff habló de la actualidad y aclaró que su objetivo hoy es convertirse en mejor persona. “Estamos en un momento en el cual hay mucha agresividad, y yo estoy en otra historia, completamente. Esto fue hace 28 años y no puedo volver el tiempo atrás, pero sí puedo decir hoy ´perdoname´”, aclaró. “ Yo no me la encontré nunca a Raquel, pero si me la encuentro, hablo personalmente o por ahí le mando un mensaje. Vemos. Pero me parece que las cosas se resuelven charlando ”, completó.

