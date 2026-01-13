Con la vuelta de Ari Paluch en dos ediciones de El Exprimidor, FM Late lanza su programación 2026

El próximo lunes 2 de febrero, FM Late 93.1 lanza su programación 2026. Entre las novedades se encuentra el regreso de Ari Paluch al dial (en 2025 lo hizo un mes y medio en Rock & Pop, con el ciclo AriZona, y luego vía streaming El exprimidor, de mayo hasta fines de octubre en VodCast) con dos ediciones de su clásico El exprimidor, la primera de 8 a 10 y la segunda de 18 a 20.

En la segunda mañana continuará de 10 a 12 Martín Liberman con Liberman en línea . De 12 a 14, Más Moranza, con Diego Moranzoni; de 14 a 16 irá Jogo bonito, con Sergio Rek. De 16 a 17 estará Eduardo Mura con El ojo de la tormenta y de 17 a 18 una selección musical bajo el título de El desenchufado de Late. Si bien aún no se confirmó, posiblemente algunos ciclos irán en dúplex con la AM de Late, Radio El Sol AM 1450

Vorterix volvió a su antiguo dial

Desde este año, FM Vorterix regresó a su anterior dial, el 92.1 FM (lo había dejado en julio de 2024 para ubicarse en el 97.1). La razón de este nuevo cambio se debe a que el Grupo Octubre (titular de la frecuencia 97.1) llegó a un acuerdo con el empresario de medios y periodista Daniel Hadad para que, a partir de febrero, esa señal retransmita el streaming de actualidad y política que posee Hadad.

Durante lo que queda de enero, hasta los primeros días de febrero en la 97.1 solo se va a emitir música. Cabe recordar que Vorterix, además de transmitir de manera tradicional lo hace vía streaming y puede escucharse también por el canal 502 de Flow, cuyo actual director es Daniel Herbon y Matías Pergolini (hijo de Mario), su CEO.

La AM 750, emisora oficial de la Fórmula 1 en la Argentina

Tras el debut de su programación 2026, el 5 de enero pasado, La 750 AM anunció que será la radio oficial de la Fórmula 1 en la Argentina y la única radio con los derechos para transmitir las carreras a nivel internacional.

El equipo periodístico estará integrado por Armando Eduardo Ruiz, reconocido periodista del mundo automovilístico, y Julián Sciannamea.

“Sumamos una pata deportiva muy importante: tenemos el fútbol y ahora vamos a tener también Fórmula 1, con todo lo que implica para la Argentina en este tiempo”, explicó la coordinadora de Radios del Grupo Octubre, Gisela Marziotta, tras conocerse el anuncio.